Сільський вайб, зебра і багато фіолетового: трендовий осінній одяг 2025. Фото

Осінь - це велике щорічне оновлення моди.

Як і минулого року, бохо-стиль залишається на перших позиціях. Замшеві чоботи і картаті візерунки впевнено вводять нас у нову еру і роблять наші гардероби ще більш універсальними. Колір сезону - фіолетовий, а сільський стиль набирає обертів. А що ще буде актуальним цього сезону? ТаблоID зібрав основні осінні модні тренди 2025, щоб ви не гаяли час на пошуки.

Вінтажне мереживо

ТаблоID вже розповідав про вінтажні тренди. Так от мереживо - одне з них.

Ажурні вставки були присутні в багатьох колекціях осені 2025, створюючи романтичний і готичний ефект гламуру. Більшість брендів використовували мереживо в стилі вінтаж у різних відтінках, переважно в білому і чорному.

Вважайте це знаком, що варто спробувати кокетливий тренд цієї осені.

Вінтажне мереживо - великий тренд осені 2025 Фото The reformation

Шкіра

Звичайно, шкіряні речі завжди актуальні восени. Але цьогоріч цей матеріал отримав особливу увагу. Довгі шкіряні пальта і бомбери прикрашали моделей, а шорти і сукні-сорочки доповнювали образи. Все це в гонитві за ностальгічним гламуром, що нагадує той меланхолійний стиль 80-х і 90-х, який робить осінній гардероб таким затишним.

Шкіра мастхев осені, як не крути Фото Rohe

Фіолетовий

Подіуми були забарвлені у всі відтінки фіолетового: від насиченого винного до соковитого лавандового. І це лише початок, адже фіолетовими стали черевики, пальта і сукні - далі більше.

У сезоні, коли зазвичай домінують більш стримані відтінки осінньої палітри, це незвичайний і цікавий варіант.

Фіолетовий - новий масляний жовтий Фото Meshki

Сміливі силуети

Великі плечі в одязі вже давно стали базою, а не елементом високої моди.

Цьогоріч цей силует здебільшого стосується блузок, які зазнають повного оновлення. Один бренд поєднував чіткі лінії з об'ємом, другий демонстрував жіночу силу, а інший пропонував силуети з характером - тренди осені 2025 диктують нам багато сміливих рішень.

Такі силуети обожнює Алла Барановська, колишня нардепа Тищенка Фото Instagram

Туфлі з відкритим носком

Туфлі з відкритим носком знову повернулися в моду цього року, хоч багато хто вважав їх застарілими. Ба більше, дизайнери налаштовані достатньо серйозно щодо цього осіннього взуття.

Важко сперечатися, що такі нетривіальні туфлі - це саме те, що потрібно, щоб освіжити осінній гардероб і додати перчинки базовим лукам.

Вінтажний вайб Фото Zara

Шовкові штани

Джинси нікуди не зникнуть, але цієї осені на першому місці залишається елегантність. Це означає, що на зміну деніму приходять вишукані альтернативи, як от шовкові штани з косим кроєм.

Восени 2025 вони стануть основою найстильніших осінніх образів.

Шовкові штани - нова база гардероба 2025 Фото Instagram

Олімпійки з високим коміром

Спортивні олімпійки, особливо моделі з високим коміром, посунуть шкіряні куртки з позиції найпопулярнішого осіннього верхнього одягу.

Як зробити таку куртку модною, а не просто функціональною? Поєднайте її з брюками або спідницею в абсолютно протилежному стилі.

Олімпійки з високим коміром варті вашої уваги цієї осені Фото Instagram

Топсайдери

Топсайдери, або туфлі для яхтингу, витісняють класичні мокасини завдяки шикарним моделям від іменитих брендів, які повернули їх у моду. Зараз на ринку представлено безліч варіантів, від замшевих до кольорових з шнурками.

Нарешті щось нове Фото Instagram

Богемний настрій

У багатьох осінніх колекціях 2025 аксесуари балансували між структурованими та недбалими. Шкіряні осінні чоботи злегка провисали на моделях, надаючи їхнім образам на подіумі легкої неохайності. З сумками ситуація така сама - бренди продемонстрували сумки з вбудованою недбалістю.

Цей богемний тренд про ілюзію невимушеності, яка ідеально пасує осені.

Восени 2025 дуже модне поєднання недбалості і охайності Фото @nicoleballardini

Зебра

Відповідь осені 2025 року на минулорічну манію леопарду офіційно з'явилася, і вона ще сміливіша. Графічні смуги зебри прикрасили колекції відомих будинків - від аксесуарів до верхнього одягу. Тож скоро цей анімалістичний принт заполонить гардероби модниць.

Для тварин цей візерунок є камуфляжем, а для нас - простим способом привернути увагу.

Кожен сезон дизайнери обирають новий анімалістичний тренд Фото mytheresa

Сільський вайб

Землисті картаті візерунки, пишні спідниці, затишний теплий верхній одяг - багато осінніх колекцій були наповнені мотивами сільського стилю. У цьому осінньому тренді розкіш поєдналася з функціональністю, де одяг виглядав досить міцним, щоб витримати сільські роботи.

Сільський вайб у місті Фото Instagram

