Кінець епохи Керрі Бредшоу: 16 культових образів найвідомішої модниці телебачення, яка йде з екранів. ФОТО

Керрі Бредшоу з культового "Секс і місто" і його продовження "І просто так" є однією з найяскравіших героїнь маскультури. Вона суперечлива, приймала сумнівні рішення в коханні, фінансах, житті, втім майже ніколи не помилялася щодо свого зовнішнього вигляду. Від класичної маленької чорної сукні до менш традиційних кроп-топів і капелюхів - улюблена колумністка не розчаровувала в питаннях стилю.

14 серпня завершився третій сезон "І просто так...". З цієї нагоди ТаблоID зібрав найяскравіші луки Керрі Бредшоу від початку знаменитої історії і дотепер.

Спідниця-пачка

Навіть ті, хто не бачив жодного епізоду серіалу "Секс і місто", впізнають цей образ. Багатошарова пачка, поєднана з блідо-рожевою майкою та сандалями на ремінцях - саме цей лук задав ритм всьому шоу.

Кілька років тому костюмерка Патрісія Філд розповіла, що знайшла цю пачку в кошику для сміття в шоурумі і купила всього за 5 доларів.

То був лише початок Кадр з серіалу "Секс і місто"

Сукня-газета

Сара Джессіка Паркер стала буквально амбасадоркою сукні-газети Джона Гальяно з показу Christian Dior осінь/зима 2000 року. Саме в такому аутфіті Бредшоу вперше зустрічає Наташу, дружину містера Біга. У тому ж епізоді ще й на додачу у колумністки крадуть її туфлі Manolo Blahnik.

До речі, цей образ також став справжньою легендою і багато разів цитувався. Наприклад, Дженною Ортегою.

До речі, цю сукню Керрі одягла двічі за серіал Фото Getty Images

Сіра сукня-майка

Сіра сукня-майка і сумка Gucci - мабуть, один з найбільш простих і мінімалістичних образів Керрі. Цей наряд гарно підкреслює форми Сари Джессіки Паркер і впевнено додає образ у скарбничку найбільш вдалих.

Просто і дуже витончено Кадр з серіалу "Секс і місто"

Шуба + босоніжки

Ця шуба Керрі Бредшоу, без сумніву, є одним з найбажаніших предметів гардеробу колумністки. Ідеальний верхній одяг, який чудово відображає її гламурний стиль. А босоніжки додають особливого шарму і викликають питання щодо практичності. Але ж гарно!

Щодо практичності краще питання не ставити Фото Getty Images

"Гола" сукня

Ще одна іконічна сукня Керрі Бредшоу. Цей елемент гардероба, який колумністка одягла ще в першому сезоні "Секс і місто", допоміг їй підкорити містера Біга.

До речі, Сара Джессіка Паркер забрала ту сукню собі і зʼявлялася у ній на хідниках.

Бохо і капрі

Модні нині капрі, шовкова бандана і хвиляста блуза в стилі бохо - це пік хаотичної Керрі. З розумним взуттям цей образ можна було б вважати дуже практичним для бетонних джунглів. Втім, з додаванням пари тонких шпильок цей ансамбль перетворюється на ще один незабутній стильний момент Бредшоу.

До речі, вибір наряду для Сари Джессіки Паркер був не просто так - на той момент зірка була вагітна, а от Керрі ні.

Керрі випередила час Фото Getty Images

Заквітчана сукня

Випадкове падіння Керрі та Біга у водойму Центрального парку - це сцена, яка закарбувалася в пам'яті кожного шанувальника серіалу "Секс і місто", і не тільки через драматизм. На своє сумнозвісне побачення героїня Паркер одягла мідісукню з рюшами та квітковим принтом від Richard Tyler, доповнивши її прозорими туфлями на підборах і простою пастельно-рожевою сумочкою через плече.

Кроптоп і мідіспідниця

Не можна не захопитися тим, як Керрі перетворила візит до бару Ейдана і Стіва на справжню модну подію завдяки цьому образу від Prada. Бредшоу була відданою прихильницею кроп-топів, а цей варіант з довгими рукавами, що оголює живіт, був одним з найкращих. Вона додала образу пікантності, поєднавши топ із низькою спідницею в червоно-білу смужку та сумочкою-пояс Gucci.

Сара Джессіка Паркер надихає своїм пресом Кадр з серіалу "Секс і місто"

Весільна сукня

У фільмі "Секс і місто", що вийшов на екрани в травні 2008 року, Керрі одягла бальне плаття кольору слонової кістки від Vivienne Westwood для своєї першої спроби вийти заміж за Містера Біга у Нью-Йоркській публічній бібліотеці. Хоча Містер Біг в кінцевому підсумку передумав і залишив її біля вівтаря, весільний образ Керрі є одним з найзнаменитіших модних моментів серіалу.

Керрі ефектно біжить давати заслужених стусанів містеру Бігу Фото Getty Images

В "І просто так..." Керрі одягне цю сукню вдруге.

Зміїні чоботи

Каблуки були візитівкою Керрі, але ми не часто бачили її в яскравих черевиках. Цей образ виділяється з багатьох причин, а типовий для 90-х принт під шкіру змії витримав випробування часом.

Ніжно і гламурно водночас Кадр з серіалу "Секс і місто"

Блакитна сукня

Виразна блакитна сукня Norma Kamali з "І просто так..." багато в чому є класичним прикладом стилю Бредшоу: яскрава, обтисла, від нью-йоркського дизайнера. Але стримана довжина до середини литки, довгий блейзер і елегантна зачіска додають їй вишуканості.

Доросла Керрі Кадр з серіалу "І просто так"

Корсет і спідниця-бульбашка

Не думайте, що найкращі образи Керрі закінчилися разом із серіалом "Секс і місто". "І просто так..." подарував нам безліч культових модних моментів, зокрема цей лук з атласним корсетом і трендовою нині спідницею-бульбашкою.

Костюмерка серіалу вправно виконує свою роботу Фото Getty Images

Багато квітів

В одному з епізодів "І просто так..." Керрі одягнула романтичну сукню ніжно-рожевого кольору від Simone Rocha під колір пальто, також прикрашеним 3D-квітами. Ніжний лук Бредшоу завершила босоніжками Aquazzura нюдового кольору.

Керрі квітне в "І просто так" Фото Instagram

Джинсова спідниця

Хоча Керрі в денімі - це щось фантастичне, проте в "І просто так..." героїня порушила власне правило. В одному епізоді вона одягла джинсову спідницю Maison Margiela з драпіруванням, довгий топ Donna Karan тілесного кольору та доповнила лук білими туфлями Maison Margiela Mary Jane.

Ну все одно ж елегантно Фото Instagram

Денім, твід і мішкувата сумка

Добре, то був не перший раз, коли Керрі одягнула денім у новому "І просто так...".

Довга джинсова спідниця, ажурні колготи, твідовий піджак, накидка і трендова мішкувата сумка - цей лук хочеться роздивлятися.

Багатошаровий і цікавий лук Фото Instagram

Останній образ

14 серпня вийшов останній епізод серіалу "І просто так...". У фінальному кадрі культової історії Керрі співає і танцює у своєму розкішному будинку. Ніяких затишних світшотів чи домашнього одягу: Бредшоу не могла не відзначити свою останню появу в об'ємній спідниці-пачці, з якої колись почалася нью-йоркська історія.

"Я знала, що все має закінчитися криноліном. Мені завжди подобалося віддавати данину поваги оригінальній пачці, бо вона задала тон усьому серіалу. Але Керрі подорослішала і не буде носити мініпачку - це мало бути щось більш доросле", - сказала костюмерка серіалу.

Останній образ Керрі Бредшоу - квінтесенція її стилю. Якби не книжка Навального в руках... Фото Getty Images

"І просто так..." завершується на 3 сезоні, а сам серіал закривається. Таке рішення прийняли Сара Джессіка Паркер - зірка і виконавча продюсерка, а також творці шоу.

"Керрі Бредшоу була рушійною силою мого професійного серця 27 років. Здається, я любила її більше за всіх. Я знаю, що інші любили її так само, як і я", - написала у своєму Instagram Паркер.

Нагадаємо, ТаблоID показував, як змінилися зірки "Секс і місто" і дізнавався, чи акторки "І просто так..." схожі на своїх персонажок у реальному житті.