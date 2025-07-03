Три тренди в одному луці: Дорофєєва у капрі та ліфі посвітила животом біля кав'ярні
Одразу три яскраві тренди цього року поєднала у своєму аутфіті співачка Надя Дорофєєва.
Зірка виклала в Instagram фото, на яких попозувала у чорних капрі, що знову в моді, чорних в'єтнамаках на підборах, які є хітом цього літа, та в бомбері, що не втрачає актуальності вже кілька сезонів.
Нагадаємо, днями Надя пожалілася на нову дієту, якої змушена дотримуватися. А тиждень тому співачка показувалася на Волині під час релаксу з коханим чоловіком Мішею Кацуріним.
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