Три тренди в одному луці: Дорофєєва у капрі та ліфі посвітила животом біля кав'ярні

Тамара Кудрявченко - 3 липня, 11:45

Одразу три яскраві тренди цього року поєднала у своєму аутфіті співачка Надя Дорофєєва.

Зірка виклала в Instagram фото, на яких попозувала у чорних капрі, що знову в моді, чорних в'єтнамаках на підборах, які є хітом цього літа, та в бомбері, що не втрачає актуальності вже кілька сезонів. 

Надя Дорофєєва у трендовому луці

Поки літо не балує нас спекою, можна носити і капрі, і легкі бомбери

Дорофєєва оголила живіт

Надя любить короткі топи, адже гріх не показати такий животик


Як поєднати кілька трендів в одному образі і не бути занадто фешн - демонструє Дорофєєва

Як поєднати кілька трендів в одному образі і не бути занадто фешн - демонструє Дорофєєва

Нагадаємо, днями Надя пожалілася на нову дієту, якої змушена дотримуватися. А тиждень тому співачка показувалася на Волині під час релаксу з коханим чоловіком Мішею Кацуріним. 

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