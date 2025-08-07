Мереживо з барахолки, антикварні прикраси та бабусине хутро: як носити трендовий вінтаж. Фото

Вінтаж уже давно перестав бути чимось дивакуватим і андеграундним - сьогодні це спосіб самовираження та демонстрація поваги до минулого.

У 2025 році ця тенденція не зникне, а, навпаки, розвиватиметься новими напрямками. Тепер зірки й інфлюенсерки частіше звертаються до маловідомих дизайнерів, а також заглиблюються у давні роки.

Надихайтеся топом вінтажних речей у матеріалі ТаблоID.

Мереживо

Мереживо заполонило багато колекцій 2025-го року. Речі з цього матеріалу так і "кричать" про готичний гламур минулого.

Дуже багато брендів активно використовували мереживо в стилі вінтаж у різноманітній палітрі відтінків, але найчастіше в білому та чорному кольорах. Вважайте це знаком, що час спробувати цей вінтажний тренд.

Мереживні сукні - мастхев для тих, хто хоче почати одягати вінтаж Фото Instagram

Не цурайтеся секондів - саме там можна іноді знайти круті вінтажні речі Фото Instagram

Ковбойський стиль

Західний стиль упевнено закріплюється в модних трендах і не збирається здавати позицій. Замшеві тканини, шкіра та бахрома й у 2025 році залишатимуться на піку популярності. І хоча далеко не всі готові до ковбойського способу життя, як зазначив Vogue, елементи на кшталт чобіт і курток у стилі Белли Хадід точно поповнять гардероби стильних поціновувачів.

Модель знається на ковбойському стилі Фото @lilmami_lani

Ковбойський стиль - про стару Америку Фото Instagram

Indie sleaze

У середині 2000-х і на початку 2010-х сценою володарював музичний жанр indie sleaze. Британські гурти на кшталт The Strokes і The Libertines домінували в чартах, а модні інфлюенсерки того часу були постійними гостями нічних клубів. Ця культурна хвиля породила впізнавану естетику - неохайний і зухвалий стиль.

ТаблоID детально розповідав про цю моду початку 2010-х.

Короткі шорти, гольфи - важливі компоненти стилю indie sleaze Фото Instagram

Спідниці і штани на низький посадці, багато блискіток та недбалий вайб - мерщій шукати подібні речі на барахолках.

Охайність так clean girl естетика - не про цей стиль Фото Instagram

Антикваріат

Що відбувається, коли вінтажний одяг стає мейнстрімом? Схоже, антикварна мода стає наступним рубежем. Тепер найвідданіші поціновувачі моди прочісують антикварні магазини та їхні аналоги в пошуках старовинних прикрас і навіть старовинного одягу.

Мода на антикваріат буде розповсюджуватися Фото Instagram

Вінтажні ліфи, корсети, мереживні плаття, прикраси у стилі 1700-х у поєднанні з сучасними речами та туфлями - найвищий рівень.

Уявіть, що ви не з 21 століття Фото Instagram

Хутро

Натуральне хутро вже давно не є етичним, втім це не стосується вінтажу і богемного стилю 70-х. Цього сезону естетика рок-зірок минулого на висоті, а інфлюенсерки не цураються копирсатися в гардеробах своїх бабусь.

Проявіть своїх внутрішніх Джима Моррісона або Дженіс Джоплін та увімкніть епатаж на максимум.

Лідер гурту The Doors роздавав стилю Фото Gloria Stavers

А Кім Кардашян полюбляє хутро не менше за ікон стилю минулого Фото instagram

