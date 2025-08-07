Мереживо з барахолки, антикварні прикраси та бабусине хутро: як носити трендовий вінтаж. Фото
Вінтаж уже давно перестав бути чимось дивакуватим і андеграундним - сьогодні це спосіб самовираження та демонстрація поваги до минулого.
У 2025 році ця тенденція не зникне, а, навпаки, розвиватиметься новими напрямками. Тепер зірки й інфлюенсерки частіше звертаються до маловідомих дизайнерів, а також заглиблюються у давні роки.
Надихайтеся топом вінтажних речей у матеріалі ТаблоID.
Мереживо
Мереживо заполонило багато колекцій 2025-го року. Речі з цього матеріалу так і "кричать" про готичний гламур минулого.
Дуже багато брендів активно використовували мереживо в стилі вінтаж у різноманітній палітрі відтінків, але найчастіше в білому та чорному кольорах. Вважайте це знаком, що час спробувати цей вінтажний тренд.
Ковбойський стиль
Західний стиль упевнено закріплюється в модних трендах і не збирається здавати позицій. Замшеві тканини, шкіра та бахрома й у 2025 році залишатимуться на піку популярності. І хоча далеко не всі готові до ковбойського способу життя, як зазначив Vogue, елементи на кшталт чобіт і курток у стилі Белли Хадід точно поповнять гардероби стильних поціновувачів.
Indie sleaze
У середині 2000-х і на початку 2010-х сценою володарював музичний жанр indie sleaze. Британські гурти на кшталт The Strokes і The Libertines домінували в чартах, а модні інфлюенсерки того часу були постійними гостями нічних клубів. Ця культурна хвиля породила впізнавану естетику - неохайний і зухвалий стиль.
ТаблоID детально розповідав про цю моду початку 2010-х.
Спідниці і штани на низький посадці, багато блискіток та недбалий вайб - мерщій шукати подібні речі на барахолках.
Антикваріат
Що відбувається, коли вінтажний одяг стає мейнстрімом? Схоже, антикварна мода стає наступним рубежем. Тепер найвідданіші поціновувачі моди прочісують антикварні магазини та їхні аналоги в пошуках старовинних прикрас і навіть старовинного одягу.
Вінтажні ліфи, корсети, мереживні плаття, прикраси у стилі 1700-х у поєднанні з сучасними речами та туфлями - найвищий рівень.
Хутро
Натуральне хутро вже давно не є етичним, втім це не стосується вінтажу і богемного стилю 70-х. Цього сезону естетика рок-зірок минулого на висоті, а інфлюенсерки не цураються копирсатися в гардеробах своїх бабусь.
Проявіть своїх внутрішніх Джима Моррісона або Дженіс Джоплін та увімкніть епатаж на максимум.
Нагадаємо, ТаблоID розповідав про нині трендові речі, які повернулися з минулого.