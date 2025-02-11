Адель у total black подивилася баскетбол у товаристві нареченого. Фото
Британська співачка Адель та її коханий, спортивний агент Річ Пол, разом відвідали баскетбольний матч "Лос-Анджелес Лейкерс" проти "Юти Джаз".
Це їхня перша поява на публіці після новин про заручини, які артистка підтвердила у 2024 році.
36-річна Адель і 44-річний Пол спостерігали за грою, сидячи в першому ряді, пише Daily Mail. Співачка обрала стильний чорний образ: довге пальто, під яким видніло щось на кшталт шкіряної сорочки з плетеним коміром, штани та елегантну сумку в тон. Її лук доповнювали масивні золоті сережки й каблучки.
Річ Пол також надав перевагу темним відтінкам, одягнувши чорну шкіряну куртку, штани та кепку.
Під час матчу закохані не приховували емоцій, жваво обговорювали гру й насолоджувалися спільним вечором. Зустріч завершилася перемогою "Лейкерс" із рахунком 132-113.
Як відомо, Адель та Пол разом із 2021 року. До цього співачка була у шлюбі з бізнесменом Саймоном Конекі, з яким виховує спільного сина Анджело. Обранець зірки також хоче мати власних дітей.
Нагадаємо, у ЗМІ розповідали, що Річ не хоче підписувати шлюбний договір, пропонований Адель. Саме через це буцімто їх весілля затримується.