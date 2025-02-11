Адель у total black подивилася баскетбол у товаристві нареченого. Фото

Артистка вперше вийшла у світ із коханим після підтвердження заручин Фото з Instagram

Британська співачка Адель та її коханий, спортивний агент Річ Пол, разом відвідали баскетбольний матч "Лос-Анджелес Лейкерс" проти "Юти Джаз".

Це їхня перша поява на публіці після новин про заручини, які артистка підтвердила у 2024 році.

36-річна Адель і 44-річний Пол спостерігали за грою, сидячи в першому ряді, пише Daily Mail. Співачка обрала стильний чорний образ: довге пальто, під яким видніло щось на кшталт шкіряної сорочки з плетеним коміром, штани та елегантну сумку в тон. Її лук доповнювали масивні золоті сережки й каблучки.

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Співачка разом з нареченим повболівали за улюблену команду Фото Getty Images

Річ Пол також надав перевагу темним відтінкам, одягнувши чорну шкіряну куртку, штани та кепку.

Під час матчу закохані не приховували емоцій, жваво обговорювали гру й насолоджувалися спільним вечором. Зустріч завершилася перемогою "Лейкерс" із рахунком 132-113.

Як відомо, Адель та Пол разом із 2021 року. До цього співачка була у шлюбі з бізнесменом Саймоном Конекі, з яким виховує спільного сина Анджело. Обранець зірки також хоче мати власних дітей.

Нагадаємо, у ЗМІ розповідали, що Річ не хоче підписувати шлюбний договір, пропонований Адель. Саме через це буцімто їх весілля затримується.