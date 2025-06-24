Злодії в кіно, добряки в житті: які в реальності найвідоміші екранні лиходії Дефо, Міккельсон, Вальц та інші

На екрані вони викликають страх, злість і напругу - харизматичні лиходії, яких ми водночас боїмося й обожнюємо. Але поза камерою ці актори переважно зовсім інші люди: доброзичливі, скромні та зразкові сім’янини.

ТаблоID розповість про найяскравіших екранних поганців, які у житті є приємними людьми.

Віллем Дефо

Акторський діапазон Віллема Дефо справді бездоганний, але його здатність зображати найстрашніших лиходіїв не має собі рівних. Цікаво, що у житті він далекий від тих лиходіїв, яких грає на екрані.

Джуліанна Ніколсон зіграла разом з Дефо в історичній пригодницькій стрічці 2019 року "Тоґо?" і розповіла Awards Daily свої враження від роботи з актором.

Віллем комфортний колега Кадр з фільму "Людина-павук"

"Віллем - найкращий. Я давно є шанувальницею його акторської майстерності. Я ніколи раніше не працювала з кимось, хто поєднує в собі пристрасть, відданість справі, відсутність егоїзму та серйозність, а також має чудове почуття гумору. Він ніколи не виносить свій мобільний телефон з трейлера. Ви ніколи не побачите, як він сидить у своєму кріслі і пише SMS. Коли він приходить на знімальний майданчик, то повністю віддається роботі"- ділилася актриса.

Мадс Міккельсон

Зігравши антагоністів у фільмах "Казино Рояль" та "Ганнібал", Мадс Міккельсон став одним із найулюбленіших лиходіїв Голлівуду. Його вправна гра залишила свій відбиток на уявленні про нього, утім насправді Мадс дуже приємна людина.

Мадс надто вправно грає лиходіїв Кадр з фільму "Казино Рояль"

"Він такий, бл*ха, добрий. Я знаю, що фотосесія триває кілька секунд, а потім ти маєш піти, утім я трохи поговорив з ним про те, що я з нетерпінням чекаю на його майбутні проєкти. Дві дівчини переді мною ледь не задушили його в обіймах. Він охоче робить такі речі з фанатами. Справді приємний і щирий хлопець", - написав фанат на Reddit.

Джейсон Айзекс

Неважко ненавидіти Джейсона Айзекса за його ролі в "Гаррі Поттері" та "Пітері Пені". Однак його колеги запевняють, що він просто дуже талановитий актор. Том Фелтон, відомий за роллю Драко Малфоя, описав роботу з Айзексом, який грав його батька Луціуса Малфоя, під час спеціального випуску HBO.

"Він був цим злим батьком (на камеру - ред.), а коли говорили "стоп", він підходив, обіймав і питав: "Ой, я тебе занадто сильно вдарив?" - сказав Фелтон.

Айзекс змусив себе ненавидіти не одне покоління Кадр з фільму "Гаррі Поттер та Орден Фінікса"

Ральф Файнс

Ральф Файнс настільки професійно зіграв антагоністів Волдеморта в "Гаррі Поттері" і шеф-кухаря Словіка в "Меню", що також отримав славу поганця. Але один користувач Reddit, що зустрів Файнса в 2004 році, має іншу думку. Користувач розповів, що був статистом на зйомках фільму "Біла графиня" з Файнсом у головній ролі і великим шанувальником книг про Гаррі Поттера, які читав між зйомками.

Мабуть, Файнс за ненавистю до нього може випередити Айзекса Кадр з фільму "Меню"

"Була перерва між зйомками, і я побачив, як він сів на випадковий стілець серед статистів. Я побіг щодуху, дістав свою книгу з речей і сказав: "Привіт, мене звати ..., я чув, що ви граєте Волдеморта, можна ваш автограф?" Все це я сказав на одному диханні у своєму костюмі статиста. Він підвів погляд, дуже здивований, і сказав: "Де ти це почув?" Я відповів, що дізнався про це на IMDB. Він здавався дуже шокованим і, можливо, це був перший раз, коли хтось пов'язав його з цією роллю. Проте він дуже люб'язно взяв мою книгу і написав: "..., від Лорда Волдеморта! Ральф Файнс". Я подякував і побіг геть". - пригадував зустріч з актором користувач.

Крістоф Вальц

Важко не дивитися фільм "Безславні виродки" і не відчувати сильної зневаги до зображеного Крістофом Вальцом полковника СС Ганса Ланди. Однак у реальному житті журнал Rolling Stone описав його як "теплого, привітного і знезброювально доброго" до такої міри, що "здається, ніби він знає, що людям може знадобитися деякий час, щоб звикнути до його реальної особистості в порівнянні з переважно жахливими чоловіками, яких він втілював на екрані".

Крістоф Вальц - талановитий актор Кадр з фільму "Безславні виродки"

Імельда Стонтон

Імельда Стонтон була жахливо правдоподібна в ролі Долорес Амбридж у серії фільмів про Гаррі Поттера. Однак її справжня особистість далека від того, що було показано на екрані. Газета Chicago Tribune написала, що Стонтон дуже відрізняється від своєї героїні, а її посмішка тепла і відкрита, на відміну від кривої посмішки її героїні. Мовляв акторка насправді справляє враження досить приємної людини.

Іноді професійні актори настільки вправні, що їх починають ненавидіти у реальному житті Кадр з фільму "Гаррі Поттер і Орден Фенікса"

Пітер Стормаре

Блискучий актор Пітер Стормаре, який переконливо зіграв кожну зі своїх ролей, особливо злочинця у "Фарго", у реальному житті є повною протилежністю свого сценічного образу.

"Насправді веселий і чарівний, він десятки разів зраджував свою особистість, зображуючи гангстерів, вбивць, нігілістів, навіть самого Люцифера", - так описали актора Port City Daily.

Байдужим мало хто залишається Кадр з фільму "Фарго"

Том Гіддлстон

Екранне лиходійство Тома Гіддлстона є професійним, як от роль Локі серед багатьох інших. Але, виявляється, в душі Гіддлстон чарівний улюбленець фанів. Гіддлстон завоював репутацію в Інтернеті як надзвичайно добросердна і відкрита людина. Це було підтверджено в 2012 році, коли він приніс репортеру з червоної доріжки томатний суп на прохання фанів в Х (тоді Twitter).

Актор - справжній улюбленець фанів Кадр з фільму "Тор: Раґнарок"

Г'юго Вівінг

Зігравши агента Сміта в серії фільмів "Матриця", Гʼюго Вівінг завоював репутацію голлівудського поганця. Однак журналіст Карл Квінн в статті для Sydney Herald описав Вівінга як надзвичайно приємну і терплячу людину.

Квінн запросив Вівінга на обід у стейк-хаус, але потім з'ясувалося, що актор не вживає м'ясо. Проте жодного скандалу не було, навпаки їхня розмова була максимально товариською.

Квінн назвав Вівінга "чорт забирай приємним" і зазначив, що "він відповідав на всі його настирливі запитання за келихом пива з винятковою ввічливістю та гумором". Далі в статті Квінн написав: "Усі, з ким я розмовляв про Вівінга, кажуть одне й те саме: він чудовий, з ним приємно працювати".

Журналіст був шокований тим, який Вівінг приємний у реальності Кадр з фільму "Матриця"

Нагадаємо, ТаблоID розповідав про зірок, яких навпаки називають неприємними людьми.