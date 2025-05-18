"Тварини впізнають добру душу": Хаєк розчулила фанів своїми обіймашками з незнайомим службовим псом. Відео

Юлія Леськова - 18 травня, 13:17
Сальма Хаєк позує для фото
Фото з Instagram Сальми Хаєк

58-річна мексикансько-американська акторка Сальма Хаєк насмішила фанів милим відео зустрічі зі службовим собакою. 

На відео Сальма у розкішній максісукні теракотового кольору здалеку запримітила собаку та пішла до нього. Задля того, аби обійняти чотирилапого, зірка сіла прямісінько на підлогу. 

До речі, тваринка теж була рада обіймам з Сальмою. Собака навіть забув, що він "при виконанні", тож почав стрибати навколо зірки та проситися в обійми. 


"Я не знаю цього собаку. Але ми розділили момент. Приємно познайомитися, Нептуне", - написала Хаєк. 

Сальма Хаєк обіймає собаку

Чотирилапий дуже тішився увазі голлівудської акторки

Сальма Хаєк зустріла собаку

У коментарях прихильники зазначили, що "тварини впізнають добру душу"

Скріншот з Instagram Сальми Хаєк

Днями Сальма Хаєк показала ще більше фото з гарячої зйомки у бікіні для спортивного глянцю. 

Якось в одному із шоу акторка вчила ведучого імпровізувати під час танцю з пітоном на шиї. 

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