"Тварини впізнають добру душу": Хаєк розчулила фанів своїми обіймашками з незнайомим службовим псом. Відео

Фото з Instagram Сальми Хаєк

58-річна мексикансько-американська акторка Сальма Хаєк насмішила фанів милим відео зустрічі зі службовим собакою.

На відео Сальма у розкішній максісукні теракотового кольору здалеку запримітила собаку та пішла до нього. Задля того, аби обійняти чотирилапого, зірка сіла прямісінько на підлогу.

До речі, тваринка теж була рада обіймам з Сальмою. Собака навіть забув, що він "при виконанні", тож почав стрибати навколо зірки та проситися в обійми.

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"Я не знаю цього собаку. Але ми розділили момент. Приємно познайомитися, Нептуне", - написала Хаєк.

Чотирилапий дуже тішився увазі голлівудської акторки

У коментарях прихильники зазначили, що "тварини впізнають добру душу" Скріншот з Instagram Сальми Хаєк

Днями Сальма Хаєк показала ще більше фото з гарячої зйомки у бікіні для спортивного глянцю.

Якось в одному із шоу акторка вчила ведучого імпровізувати під час танцю з пітоном на шиї.