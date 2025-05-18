"Тварини впізнають добру душу": Хаєк розчулила фанів своїми обіймашками з незнайомим службовим псом. Відео
58-річна мексикансько-американська акторка Сальма Хаєк насмішила фанів милим відео зустрічі зі службовим собакою.
На відео Сальма у розкішній максісукні теракотового кольору здалеку запримітила собаку та пішла до нього. Задля того, аби обійняти чотирилапого, зірка сіла прямісінько на підлогу.
До речі, тваринка теж була рада обіймам з Сальмою. Собака навіть забув, що він "при виконанні", тож почав стрибати навколо зірки та проситися в обійми.
"Я не знаю цього собаку. Але ми розділили момент. Приємно познайомитися, Нептуне", - написала Хаєк.
Днями Сальма Хаєк показала ще більше фото з гарячої зйомки у бікіні для спортивного глянцю.
Якось в одному із шоу акторка вчила ведучого імпровізувати під час танцю з пітоном на шиї.
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