Бійки, пацюк у подарунок та грубощі з "простими смертними": топ-10 зірок, яких називають неприємними людьми

На екранах і сцені селебріті здаються ідеальними. Їхні посмішки сяють, а зовнішність приголомшує. Проте зірковий статус зовсім не гарантує ангельського характеру. Крики на знімальних майданчиках, скандали з персоналом, роздратування від питань журналістів – усе це лише вершина айсберга.

ТаблоID зробив підбірку зірок, яких частенько звинувачують у грубій поведінці. Чи заслужили ці селеби таку репутацію? Нумо розбиратися.

Едвард Нортон

Едвард Нортон – беззаперечно, один із найбільш талановитих акторів сучасності. Його портфоліо переповнено ролями у культових фільмах. Це і "Бійцівський клуб", і "Американська історія Х", і "Первісний страх", і "Червоний дракон" – список можна продовжувати ще довго. Незважаючи на геніальність акторської гри, Нортон має славу достатньо важкої людини, особливо на знімальному майданчику.

У 2002 році розпочалися зйомки приквелу "Мовчання ягнят", "Червоний дракон". Коли Едвард Нортон прийшов на знімання епізодів з ним, то приніс із собою перероблений сценарій і, за чутками, вимагав від режисера знімати за написаною ним інтерпретацією історії. Однак команда Нортона стверджувала, що режисер спеціально попросив Едварда переписати сценарій.

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З Нортоном працювати непросто Фото Yoshiyuki Matsumura

Після фільму "Неймовірний Халк" 2008 року Нортон не повернувся до ролі Халка в наступних проєктах. Натомість його замінив Марк Руффало. Президент Marvel Studios Кевін Файґе оприлюднив заяву, в якій натякнув на відсутність "духу співпраці" з боку Нортона.

"Ми прийняли рішення не повертати Еда Нортона на головну роль Брюса Баннера в "Месниках". Наше рішення, безумовно, не ґрунтується на грошових факторах, а натомість базується на потребі в акторі, який би втілював творчість і дух співпраці інших талановитих членів нашого акторського складу", – було сказано у заяві.

Файґе також додав, що "Месники" потребують гравців, які процвітають, працюючи в команді.

Джаред Лето

Едвард Нортон, насправді, – коротенька розминка перед іншими зірками. От, наприклад, думки колег про Джареда Лето, а також його акторські методи, можуть вас здивувати.

Після виходу "Загін самогубців" у 2016 році ворожість до актора зросла, а слава у Голлівуді стала ненайкращою. У фільмі Джаред Лето зіграв лиходія Джокера, а щоб "вжитися" у цю роль, змусив колег по кінокартині зненавидіти його, причому у реальному житті.

Після зйомок з'явилися історії про те, що Лето відправив живого щура партнерці по фільму Марго Роббі, подарував акторам мертву свиню, а іншим надіслав використані презервативи і анальні намистини, залишаючись при цьому в образі. У розмові з Vanity Fair одна з зірок фільму, Віола Девіс, згадала, що Лето робив "деякі погані речі" і назвала подарунки "дійсно жахливими".

Джареда Лето, мʼяко кажучи, не дуже люблять у Голлівуді Фото з Instagram

Сам Лето пояснив це тим, що хотів створити несподівані ситуації і зруйнувати кордони, які його герой Джокер не поважає.

У 2021 році актор, вочевидь, намагався викликати ще більше огиди і сказав в інтервʼю з Entertainment Weekly, що "він артист і може робити ризиковані речі", мовляв, якщо це комусь не подобається, то хай "поцілує його в дупу".

До речі, Джаред Лето має власний рокгурт "30 seconds to Mars", а своїх фанатів називає "ешелон". Подейкують, що актор створив навколо себе справжній культ особистості. Лето проводить фестивалі і заходи для фанів, а також описує прихильників свого гурту як віруючих.

Після так званих фестивалів з'явилися фотографії, на яких довговолосий, одягнений у біле Лето з фанами, також у білому, випромінюють серйозний вайб культу.

Лето люблять лише його фанати Фото з сайту L`Officiel

Том Круз

Про актора Тома Круза давно ходять суперечливі думки, від непростої співпраці з ним до його належності церкві саєнтології. Цікаво, що Бред Пітт навіть додав Круза у свій "чорний список" колег, з якими він більше ніколи не буде працювати. Це відбулося після того, як зірки разом грали у фільмі "Інтервʼю з вампіром".

Колишня менеджерка Круза, Ейлін Берлін, розповіла в інтерв'ю Daily Mail, що одного разу актор відмовився розмовляти з офіціанткою, коли та впізнала його, тому що все ще був в образі.

"Офіціантка запитала його: "Ви не один з акторів?". Том сказав нам: "Будь ласка, скажіть їй, щоб вона не ставила мені жодних запитань. Я все ще в образі", – пригадала Ейлін.

Цікаво, що менеджерці він зміг відповісти, хоч і був в образі Фото Getty Images

Під час інтерв'ю Берлін сказала, що у Круза був "жахливий характер". Вона пригадала, як подарувала Крузу на його 19-річчя альбом зі статтями про нього з підліткових журналів, що не сподобалося зірці.

"Він закричав: "Я не хочу бути в підліткових журналах". Він сказав мені, що вважає себе дорослим, а не підлітковим ідолом. Він жбурнув у мене альбом і влучив мені в щоку", – розказувала колишня менеджерка.

Рассел Кроу

Рассел Кроу славиться не тільки своєю акторською грою та участю в культових картинах, типу "Гладіатор" та "Ігри розуму", а й своєю поганою репутацією. Американський мультсеріал "Південний парк" навіть якось висміяв актора з приводу того, що той полюбляє влаштовувати бійки по всьому світові.

Якось Кроу побився в японському ресторані в Лондоні з багатим новозеландським бізнесменом і власником регбійного клубу Еріком Вотсоном. Причини конфлікту й досі невідомі.

У 2004 Рассел Кроу влаштував бійку з власним охоронцем на зйомках боксерської драми "Нокдаун". Актор образився на охоронця через те, що той зробив йому зауваження.

Схоже, колись у Кроу було забагато нерозтраченої енергії Фото Getty Images

"Непорозуміння виникло, коли Спуд підійшов до мене, щоб сказати, що, на його думку, інші люди в кімнаті могли подумати про мою розмову з жінкою, яка знімалася у фільмі і була моєю подругою", – пояснив пізніше Кроу.

Зірка подумав, що охоронець звинувачує його в чомусь конкретному, і образився на це. До того ж, за словами Рассела, його нудить від чужих думок і уявлень, тож він вибухнув.

У червні 2005 року Кроу звинуватили в тому, що він кинув телефон у працівника нью-йоркського готелю Mercer – актор нібито розлютився через те, що він був зламаний. Його представник пояснив, що актор жбурнув телефон у стіну, нікого не зачепив і ні на кого не напав. Проте актор, зрештою, визнав себе винним.

Тері Гетчер

Хоч актори "Відчайдушні домогосподарки" на екрані здавалися такими дружніми та згуртованими, виявилося, що це було не зовсім так. Пізніше зʼявилася інформація, що Тері Гетчер, котра зіграла Сьюзан Майер, конфліктувала зі своїми колегами по знімальному майданчику - Євою Лонгорією, Фелісіті Гаффман, Марсією Крос і Ніколет Шерідан.

Ось тобі і Сьюзан Фото з Instagram

Під час фотосесії 2005 року для Vanity Fair з акторським складом, Гетчер захотіла бути в центрі уваги, що спричинило скандал серед головних зірок телехіта. Шерідан навіть назвала Гетчер "найпідлішою жінкою у світі".

Крім того, після завершення серіалу в 2012 році, учасники проєкту купили прощальні подарунки для акторів і знімальної групи, окрім Тері Гетчер.

Дженніфер Лопес

Співачка та акторка Дженніфер Лопес не забуває нагадувати усім про те, яке скромне було її життя до популярності. Образ "Дженні з району" допоміг їй досягти слави в Голлівуді, але, вочевидь, не навчив бути доброю до всіх.

Cтюардеса розповіла журналу Star Magazine, що Лопес - примадонна і не розмовляє безпосередньо з людьми, які не входять до її найближчого оточення.

"Я просто запитала: "Що вам принести випити?". Але Дженніфер відмовилася навіть подивитися на мене. Вона відвернула голову і сказала своєму особистому помічнику: "Будь ласка, скажіть їй, що я хочу дієтичну колу і все таке", – поділилася нібито працівниця United Airlines.

Проста Дженні з району? Фото з Instagram Лопес

Також подейкують, що вона змушувала няню своїх дітей працювати по 16 годин на добу увесь тиждень.

"Зазвичай люди, які заробляють величезні суми грошей і мають безліч професійних і соціальних зобов'язань, наймають няню для кожної дитини, особливо для новонароджених. Але Дженніфер ніби очікує, що одна няня буде не тільки піклуватися про обох близнюків, але й працюватиме по 16 годин на добу, сім днів на тиждень!" – розповів інсайдер виданню National Enquirer через газету Today.

Не дивно, що няня звільнилася після тижня роботи.

А якось користувачів мережі обурило відео зі знімань, на якому Джей Ло виплюнула жуйку своїй асистентці прямо у руку.

Тобі Магвайр

Подейкували, що зірка "Людина-павук" Тобі Магвайр став запальним, коли його кар'єра пішла на спад у 2009 році. У той час негатив у пресі та особисті проблеми погіршили його становище.

Якось "принцеса покера" Моллі Блум, організаторка підпільного покеру з високими ставками в Лос-Анджелесі, розповіла про ненайкращу поведінку Магвайра.

У своїх мемуарах "Гра Моллі" вона написала, що Тобі – "найбридкіша та найпідліша знаменитість", яку вона колись зустрічала. Мовляв, актор попросив її "покричати, як тюлень, який хоче рибу" за фішку в 1000 доларів. А коли Блум відмовилася, то він відповів: "Я не жартую. У чому справа? Ти тепер занадто багата? Ти не будеш кричати за тисячу доларів?".

Мадонна

Під час туру "The Celebration Tour" співачку Мадонну неодноразово критикували за "грубу поведінку". Минулоріч стався прикрий випадок на форумі Kia в Каліфорнії, під час якого вона викрикнула відвідувачу концерту, що той залишався сидіти під час її виступу, і лише потім дізналася, що шанувальник перебуває в інвалідному візку.

Цікаво, чи було Мадонні соромно за це? Фото Ricardo Gomes

Крім того, співачка Шер одного разу назвала Мадонну "розбещеною дитиною" за те, що та поводилася як діва, коли у неї вдома відбувалася вечірка.

"Я пам'ятаю, як кілька разів запрошувала її до себе додому, бо ми з Шоном Пенном (колишній чоловік Мадонни - ред.) були друзями. Вона була такою грубою з усіма. Мені здається, що вона має так багато, що не повинна поводитися таким чином", – поділилася Шер.

Білл Мюррей

Зірка фільму "День бабака" і "Мисливці за привидами" актор Білл Мюррей частенько втрапляє у неприємні історії.

Раніше Мюррей був відсторонений від зйомок майбутнього фільму "Бути смертним" після звинувачень у невизначеній "неналежній поведінці". Зйомки фільму були зупинені, а сам фільм скасований. Але це не перший випадок, коли акторові роблять зауваження.

Колеги висловлювалися про непривабливу поведінку Мюррея на зйомках таких фільмів, як "Ангели Чарлі" і "День бабака". Також подейкували, що актор влаштовував бійки на знімальних майданчиках.

На додачу, якось 74-річний Мюррей заплатив 100 000 доларів, щоб задовольнити скаргу "набагато молодшої" колеги після того, як він нібито поцілував її в губи (вони обидва були в масках під час пандемії COVID-19) і роздягнувся перед нею.

Чарлі Шин

Актор Чарлі Шин – улюбленець таблоїдів. До середини 90-х актор вів "тусовочний" спосіб життя та кілька разів потрапляв у реабілітаційні клініки.

У 1995 році його заарештували і поклали в лікарню за вживання кокаїну. Того ж року він під присягою зізнався, що витратив майже 50 000 доларів у борделі, яким керувала "голлівудська мадам" Хайді Фляйс.

Насичене життя у Чарлі Шина Фото з Instagram

Він був звинувачений у насильстві над колишньою Бріттані Ешленд, погрозі вбивством дружини Деніз Річардс і нападі на ще одну колишню Брук Мюллер. Чарлі Шин був засуджений кілька разів. Також його звільнили з популярного сіткому "Два з половиною чоловіка".

Якось актор назвав себе "первосвящеником" і "ватиканським вбивцею-чакнулом".

Список скандалів з Чарлі Шином можна продовжувати ще довго.

До речі, актор відкрито зізнався, що хворий на ВІЛ і вважає, що завдяки своїй заяві "несе факел" для усіх хворих на цей вірус.

Нагадаємо, раніше ТаблоID розповідав про химерні секрети зірок, якими вони самі поділилися, хоч їх ніхто не просив про це.