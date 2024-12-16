"Superwoman" Денисенко попозувала з вуаллю на обличчі і поміркувала про силу жінки

Акторка Наталка Денисенко у білому аутфіті з браслетами та сіткою на обличчі поміркувала про силу жінок.

Для фото акторка повигиналася в епатажних позах і пояснила, як важливо тримати баланс.

"Сьогоднішній світ змушує жінок ставати сильними. Ставати Superwoman. Ми приймаємо виклики, долаємо страхи і тримаємо баланс між роботою, сім’єю й собою… Наша сила — не тільки в міцності духу, а й у здатності любити, підтримувати, знаходити сили, коли, здається, їх уже немає", - пояснила акторка.

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Останнім часом Денисенко часто ділиться своїми міркуваннями про життя, зокрема радить жити "на повну"

А ще пояснювала, чому не варто економити на своїй зовнішності

"Але важливо пам’ятати: справжня сила жінки не в тому, щоб усе тягнути самій, а в тому, щоб цінувати себе, дбати про свій спокій і дозволяти собі бути слабкою, коли це потрібно. Сильна жінка — це та, хто знає: головна битва завжди виграється всередині себе", - зазначила акторка.

Судячи з посилу, на фото Денисенко показала, як виглядає сильна жінка

І хоча Денисенко вважає себе сильною і незалежною жінкою, у житті акторки були речі, за які їй було соромно. Раніше вона розказувала про співпрацю з росіянами та меншовартість українських акторів.