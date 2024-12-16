"Superwoman" Денисенко попозувала з вуаллю на обличчі і поміркувала про силу жінки
Акторка Наталка Денисенко у білому аутфіті з браслетами та сіткою на обличчі поміркувала про силу жінок.
Для фото акторка повигиналася в епатажних позах і пояснила, як важливо тримати баланс.
"Сьогоднішній світ змушує жінок ставати сильними. Ставати Superwoman. Ми приймаємо виклики, долаємо страхи і тримаємо баланс між роботою, сім’єю й собою… Наша сила — не тільки в міцності духу, а й у здатності любити, підтримувати, знаходити сили, коли, здається, їх уже немає", - пояснила акторка.
"Але важливо пам’ятати: справжня сила жінки не в тому, щоб усе тягнути самій, а в тому, щоб цінувати себе, дбати про свій спокій і дозволяти собі бути слабкою, коли це потрібно. Сильна жінка — це та, хто знає: головна битва завжди виграється всередині себе", - зазначила акторка.
І хоча Денисенко вважає себе сильною і незалежною жінкою, у житті акторки були речі, за які їй було соромно. Раніше вона розказувала про співпрацю з росіянами та меншовартість українських акторів.
"Коли здається, що все не має сенсу": Денисенко про життя на повну та як не марнувати час на злість і ненависть
Денисенко у напівпрозорому боді поспокушала мокрим тілом для рекламної зйомки
Пристрасть, ревнощі та кілька весіль: історія кохання акторів Наталки Денисенко та Андрія Федінчика