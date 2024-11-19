"Коли здається, що все не має сенсу": Денисенко про життя на повну та як не марнувати час на злість і ненависть

Акторка Наталка Денисенко у тисячний день повномасштабного вторгнення розказала, чому навчилася за останні 1000 днів.

У своєму Instagram зірка запостила фото на тлі Києва і закликала не витрачати час, а жити тут і зараз.

"Коли мене питають: "Наталко, ти як?", я завжди відповідаю - все добре. Навіть в часи, коли мені складно, коли не хочу вставати з ліжка, коли здається, що все не має сенсу — я завжди знаходжу сили! І іноді просто налаштовую себе на найсвітліший настрій! Знаєте чому?



Бо я точно усвідомила, що життя — одне! Й іншої можливості прожити його на максимум не буде!", - запевнила актриса.

Реклама:

Наталка закликає не витрачати час на злість, а цінувати кожний момент життя

"Кожен день, хвилина та навіть секунда — цінні, бо вони дані саме тобі, і життя — це не минуле чи майбутнє, це саме тут і зараз. Останні новини похитнули усіх нас і цей великий шрам на серцях українців не перестане боліти ніколи… Але зараз нам надзвичайно важливо триматися разом, об‘єднуватися, плекати всередині себе світло, і пам‘ятати, що навіть після найтемнішої ночі приходить світанок", - закликала Денисенко.



"Життя таке коротке, не треба марнувати його і витрачати на постійну злість та ненависть! Кожен день ворог намагається забрати його в нас, тож знайдіть сили бути сильнішими за нього. Тримайтеся і не перествайте боротися, за нашу країну та своє щастя", - звернулася до українців Наталка.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна у річницю повномасштабного вторгнення на власному прикладі розказала про еволюцію мислення і стійкості українців.