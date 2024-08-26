Коли екс каже, що краще за нього не знайдеш: Мішина у бікіні поцілувала подругу. Відео
Актриса Ксенія Мішина не боїться кепкувати з невдалих стосунків та залишати меседжі колишнім.
На своїй сторінці в Instagram вона в жартівливій формі показала один з можливих сценаріїв на випадок, якщо екс каже "кращого за мене не знайдеш". Спойлер – актриса поцілувалася з дівчиною."Не переживайте, таро сказали, що я все одно вийду заміж", – йдеться під відео.
До речі, Мішина не любить розповідати про свої стосунки, однак не приховує, що має залицяльників. Також вона любить "підігріти" інтерес до свого особистого життя промовистими фото в соцмережах.
Нагадаємо, раніше поцілунок із дівчиною показала співачка Анна Трінчер та актриса Наталка Денисенко.
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