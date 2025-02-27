Розлучена Альба у спортзалі та з новим тату розпочала свою "найкращу еру". Фото

Голлівудська акторка Джессіка Альба тільки нещодавно повернулася з відпочинку з сином і знову почала активні тренування.

У своєму Instagram 43-річна зірка опублікувала добірку нових кадрів, серед яких є відео зі спортзалу. У синіх лосинах, білій майці та кепці вона виконала чимало вправ, використовуючи гантелі.

Альба показала свій комплекс зі зміцнення рук. Також акторка активно била боксерську грушу та робила присідання з додатковою вагою.

Реклама:

Джессіка прокачувала трицепси для рельєфних рук

Акторка показала свій варіант кардіо-тренування

Силові вправи є важливою частиною її тренування

Як відомо, раніше зірка хвилювалась через целюліт, але переборола комплекси і стала впевненішою у собі

Свою публікацію Джессіка підписала, як "Найактуальніша глава". А на інших фотографіях можна помітити її нове татуювання на передпліччі, яке Daily Mail розшифрувало так: "Життя — це трансформація, а трансформація — це життя".

Альба набила нове тату та представила свою "трансформовану" версію фото з Instagram

Фанати підозрюють, що зараз Альба відновлюється після розлучення з Кешем Ворреном і починає, за словами підписника, "свою найкращу еру". Також їй написали чимало компліментів та побажали не втрачати сили.

Актриса вже не вперше говорить про трансформацію та самопізнання

Нагадаємо, про розрив пари стало відомо у січні цього року. Вони були у шлюбі 16 років. У стосунках з Кешем Джессіка трьох дітей: 16-річну Онор, 13-річну Хейвен і 7-річного Хейса. Нещодавно зіркова мама разом з донями відвідала Super Bowl.