Гросу зворушливими кадрами привітала "рідну булочку" з днем народження

Юлія Леськова - 31 серпня, 11:44
Гросу позує для фото
Фото з Instagram Аліни Гросу

Співачка Аліна Гросу вперше за довгий час показала свого підрослого брата Михайла та привітала його з днем народження дитячими кадрами. Хлопчику виповнилося 8 років.

"Моя маленька, рідна булочка, сьогодні тобі 8! І я тебе обожнюю за все. Мати молодшого брата - це величезна відповідальність, це вигрібати від батьків за все: за те що кудись не взяла тебе з собою, за те що насварила лишній раз, за те що ти мене десь і якось здав", - пожартувала Аліна.

Зірка також додала, що разом з тим, мати брата - це велика любов.


"Бо ти підіймаєш мій настрій однією своєю присутністю, ти розумний, кумедний, гарний і не по роках мудрий. Просто рости щасливим і будь собою, наш міні Мих Мих", - додала Гросу. 

Аліна Гросу показала маленького брата

Співачка замилувала дитячими кадрами молодшого брата

Аліна Гросу тримає на руках брата

Аліна привітала брата з днем народження

Аліна Гросу показала фото брата
Скріншот з Instagram Аліни Гросу

Нагадаємо, востаннє фото з молодшим братом Аліна ділилася у січні цього року. 

До речі, своє 30-річчя співачка відсвяткувала з коханим та батьками у стилі авіа. 

Аліна Гросу
