Стюардеса Гросу з чоловіком та батьками відгуляла своє 30-річчя в стилі авіа. Фото

Співачці Аліні Гросу 8 червня виповнилося 30 років. З цієї нагоди вона влаштувала яскраву вечірку на свою честь.

Святкування просто неба проходило в стилістиці аеропорту та бортпровідниць. Локація була прикрашена літаками і хмаринками, а гості вдягнули короткі сукні, що нагадували костюми стюардес.

Сама зірка позувала у двох білих образах: корсеті в поєднанні зі штанями та ніжній сукні з оголеними плечима. Фото в обіймах своїх батьків, друзів і, звичайно, чоловіка, російського актора Романа Полянського Аліна опублікувала в Instagram.

Аутфіти завершували відповідні головні убори Фото instagram

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Виконавиця похвалилася стрункою талією на святкуванні

Схоже, вечірка проходила в Україні, оскільки батьки Гросу теж змогли приєднатися

Гості вдали з себе грайливих стюардес

Подружки влаштували собі зйомку просто неба у сексі луках

Іменинниця також заспокоїла фанатів, показавши, що її коханий був на святі. Цікаво, як Роман потрапив в Україну з російським паспортом

Ну і куди ж без традиційних свічок

Аліна в обіймах майже 8-річного братика Михайла

Нагадаємо, минулого літа знаменитість вийшла заміж вдруге, а пізніше розповіла про побут з чоловіком. Обличчя Полянського Аліна у своєму блозі не показує, але він інколи з'являється на фото зі спини.

Як відомо, Гросу нині мешкає в США, але інколи навідується в Україну до рідних. А якось ТаблоID згадував, як змінювалася співачка з роками.