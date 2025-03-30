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Гросу в затишно-жіночному луці наробила фото в пастельних тонах

Юлія Леськова - 30 березня, 11:02
Аліна Гросу попозувала для фото
Фото з Instagram Аліни Гросу

Співачка Аліна Гросу, напевно, знає, що пастельні відтінки в тренді цієї весни. Тому й наробила фото в у ніжному рожево-блакитному образі та показала їх у своєму Instagram. 

Зірка попозувала у блакитній атласній сукні на тонких бретелях, короткому рожевому кардигані та блакитних туфлях на масивних підборах. 

Свій лук Гросу доповнила прикрасами. 


Аліна Гросу попозувала на фотосесії

На нових фото Аліна виглядає затишно і жіночно одночасно

Аліна Гросу попозувала на стільці

До слова, раніше ТаблоID розповідав, як змінювалася Аліна Гросу за роки своєї популярності

Аліна Гросу на новому фото

Минулого року Аліна Гросу вийшла заміж вдруге й розповіла, яким було її весілля

Нагадаємо, раніше 29-річна Аліна Гросу розповідала, чому приховує свого чоловіка-росіянина. 

Також вона зізнавалася, чи хоче дітей. 

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Аліна Гросу
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