Гросу в затишно-жіночному луці наробила фото в пастельних тонах
Співачка Аліна Гросу, напевно, знає, що пастельні відтінки в тренді цієї весни. Тому й наробила фото в у ніжному рожево-блакитному образі та показала їх у своєму Instagram.
Зірка попозувала у блакитній атласній сукні на тонких бретелях, короткому рожевому кардигані та блакитних туфлях на масивних підборах.
Свій лук Гросу доповнила прикрасами.
Нагадаємо, раніше 29-річна Аліна Гросу розповідала, чому приховує свого чоловіка-росіянина.
Також вона зізнавалася, чи хоче дітей.
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