Гросу в затишно-жіночному луці наробила фото в пастельних тонах

Фото з Instagram Аліни Гросу

Співачка Аліна Гросу, напевно, знає, що пастельні відтінки в тренді цієї весни. Тому й наробила фото в у ніжному рожево-блакитному образі та показала їх у своєму Instagram.

Зірка попозувала у блакитній атласній сукні на тонких бретелях, короткому рожевому кардигані та блакитних туфлях на масивних підборах.

Свій лук Гросу доповнила прикрасами.

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На нових фото Аліна виглядає затишно і жіночно одночасно

До слова, раніше ТаблоID розповідав, як змінювалася Аліна Гросу за роки своєї популярності

Минулого року Аліна Гросу вийшла заміж вдруге й розповіла, яким було її весілля

Нагадаємо, раніше 29-річна Аліна Гросу розповідала, чому приховує свого чоловіка-росіянина.

Також вона зізнавалася, чи хоче дітей.