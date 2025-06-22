Гросу у пишній сукні зі звабним розрізом на бюсті наробила сонячних фото на газоні

Юлія Леськова - 22 червня, 15:09
Аліна Гросу попозувала для фото
Фото з Instagram Аліни Гросу

Співачка Аліна Гросу потішила шанувальників новими сонячними фото. 

Аліна попозувала у зефірній сукні А-силуету з рукавами-ліхтариками та спокусливим вирізом у зоні декольте. 

Аліна Гросу наробила нових фото

Свій ніжний образ співачка доповнила прикрасами


Аліна Гросу на нових фото посміхається
Фото з Instagram Аліни Гросу
Аліна Гросу показала нові фото

Аліна грамотно поєднала ніжність та сексуальність в образі до фотосесії

Аліна Гросу наробила фото у білій сукні

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Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу відсвяткувала своє 30-річчя. З нагоди свята вона влаштувала вечірку у стилі авіа та в образі стюардеси потусила з чоловіком та батьками. 

Також Гросу якось давала підписникам "пораду", як відбити чужого чоловіка

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Аліна Гросу
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