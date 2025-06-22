Гросу у пишній сукні зі звабним розрізом на бюсті наробила сонячних фото на газоні
Співачка Аліна Гросу потішила шанувальників новими сонячними фото.
Аліна попозувала у зефірній сукні А-силуету з рукавами-ліхтариками та спокусливим вирізом у зоні декольте.
Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу відсвяткувала своє 30-річчя. З нагоди свята вона влаштувала вечірку у стилі авіа та в образі стюардеси потусила з чоловіком та батьками.
Також Гросу якось давала підписникам "пораду", як відбити чужого чоловіка.
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