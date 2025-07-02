"Річард Гір не зміг під'їхати": Горняк у вишуканому ч/б образі засвітилася івенті колишньої Тищенка

Блогерка та нотаріуска Христина Горняк стала однією з гостей видовищного заходу, влаштованого ексдружиною депутата Миколи Тищенка, власницею мережі салонів краси Аллою Барановською.

Судячи з фото, якими поділилися в мережі і сама Алла, і Христина, дрескод був чорно-білий, а відбувалося все на кінних перегонах, ще й із присмаком голлівудського кіно.

"Мабуть, я розумію чоловіків, як їм важко жити в постійній спокусі навкруги, бо українські дівчата, ну неймовірно гарні, талановиті, щирі, усміхнені, стильні, ну що казати", - написала Горняк, зізнавшись, що не могла відірвати очей від учасниць івенту.

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"Дякую за запрошення на такий гарний захід, в стилі мого улюбленого фільму, все було супер, окрім одного, шкода, що Річард Гір не зміг під'їхати, через те, що закриті аеропорти!", - зазначила Христина, вочевидь, маючи на увазі стрічку "Красуня" з Гіром та Джулією Робертс.

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Сама ж Барановська зазначила, що натхненням для події стало все, що вона колись любила: "муд Скарлетт, свобода перегонів, легка грайливість".

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Нагадаємо, Христина Горняк, яка скоро вирушить у відпустку на Міконос, нещодавно показувала, як готується до пляжного сезону. А ще колишня дружина шоумена Володимира Остапчука влаштувала собі романтичну фотосесію серед троянд.