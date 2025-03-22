Відмовилася від одного продукту: дружина Тігіпка похвалилася струнким тілом та назвала секрет

Фото з Instagram Алли Зіневич-Тігіпко

Третя дружина банкіра та політика Сергія Тігіпка, Алла Зіневич-Тігіпко розсекретила від чого їй довелося відмовитися, аби повернутися у форму після четвертих пологів.

Про це вона написала у своєму Instagram.

Алла також на відео похвалилася пресом у спортлуці.

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"Це капучино. На будь-якому молоці. На рослинному або тваринному. Мій організм сприймав цей напій як десерт і підіймав інсулін. Зараз тільки американо і тільки 1 раз на день максимум 2", - написала вона.

Алла якось наробила купу селфі на тлі спортінвентарю

А ви би відмовилися від улюбленого напою, аби бути у формі?

Алла також поділилася фото зі спортзалу

Якось Алла Зіневич-Тігіпко показувала вправи із ізотонічним кільцем.

До речі, у спортзал Алла повернулася вже через два тижні після пологів.