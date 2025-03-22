Відмовилася від одного продукту: дружина Тігіпка похвалилася струнким тілом та назвала секрет
Третя дружина банкіра та політика Сергія Тігіпка, Алла Зіневич-Тігіпко розсекретила від чого їй довелося відмовитися, аби повернутися у форму після четвертих пологів.
Про це вона написала у своєму Instagram.
Алла також на відео похвалилася пресом у спортлуці.
"Це капучино. На будь-якому молоці. На рослинному або тваринному. Мій організм сприймав цей напій як десерт і підіймав інсулін. Зараз тільки американо і тільки 1 раз на день максимум 2", - написала вона.
Якось Алла Зіневич-Тігіпко показувала вправи із ізотонічним кільцем.
До речі, у спортзал Алла повернулася вже через два тижні після пологів.
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