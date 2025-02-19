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40-річна дружина Тігіпка в яскравих лосинах наробила селфі на тлі спортінвентаря

Марія Ткаченко - 19 лютого, 15:00
Дружина Тігіпка
Фото з Instagram Зіневич-Тігіпко

Третя дружина банкіра та політика Сергія Тігіпка, Алла Зіневич-Тігіпко, яка після народження їхньої четвертої спільної дитини напрочуд швидко повернулася до занять спортом і, як результат, до гарної фізичної форми, заселфилася для свого Instagram.

40-річна Алла у попозувала перед дзеркалом у домашньому спортзалі, засвітивши бігову доріжку та чималий арсенал "заліза" для воркаутів.

Алла Тігіпко

Алла регулярно мотивує своїх підписників фітнес-контентом


Матір дітей Тігіпка

Нагадаємо, в своїх тренуваннях Зіневич-Тігіпко також використовує ізотонічне кільце.

Як відомо, Сергій із Аллою виховують трьох синів - Сергія, Олександра і Станіслава - і донечку Юліанну, якій у червні виповниться рік. Обличчя дівчинки мама поки в мережі не показує, зате показує її зачіски.

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