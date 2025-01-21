Дружина Тищенка в купальнику та брилі покрутилася біля дзеркала в очікуванні своїх 30

Марія Ткаченко 21 січня, 15:45
Алла Барановська

Алла Барановська - колишня дружина 52-річного нардепа Миколи Тищенка

Схоже, колишня дружина нардепа Миколи Тищенка, Алла Барановська не з тих жінок, яких охоплює страх чи смуток перед їхніми ювілеями. Те, що в квітні їй виповниться 30, їй цілком до вподоби.

Алла зайвий раз у цьому переконалася, покрутившись коло дзеркала для селфі у пляжних луках. До купальника і мініспіднички, прикрашених кришталиками, Барановська надягла брилик від Руслана Багінського.

Колишня Тищенка

Алла, яка зараз відпочиває в Таїланді, влаштувала собі невеличку селфі-фотосію

"Скоро виповнюється 30, і я в захваті від цього!", - запевнила Алла.

Колишня дружина Миколи Тищенка Алла

Молодиця цілком задоволена тим, що бачить у дзеркалі

Алла Барановська в купальнику

Барановська на відпочинок прихопила й такий самий купальник у рожевому кольорі

Нагадаємо, зі своєю Insta-аудиторією вона відверто ділиться власним досвідом подолання проблем зі здоров'ям та шляхом до гарної фігури. Зокрема говорила Барановська і про те, чи використовувала "Оземпік".

Як відомо, від Тищенка жінка має сина Давида, якому вже 7 років. ТаблоID торік згадував найгучніші (на цей момент) зашквари одіозного депутата.

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