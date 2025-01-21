Дружина Тищенка в купальнику та брилі покрутилася біля дзеркала в очікуванні своїх 30
Схоже, колишня дружина нардепа Миколи Тищенка, Алла Барановська не з тих жінок, яких охоплює страх чи смуток перед їхніми ювілеями. Те, що в квітні їй виповниться 30, їй цілком до вподоби.
Алла зайвий раз у цьому переконалася, покрутившись коло дзеркала для селфі у пляжних луках. До купальника і мініспіднички, прикрашених кришталиками, Барановська надягла брилик від Руслана Багінського.
"Скоро виповнюється 30, і я в захваті від цього!", - запевнила Алла.
Нагадаємо, зі своєю Insta-аудиторією вона відверто ділиться власним досвідом подолання проблем зі здоров'ям та шляхом до гарної фігури. Зокрема говорила Барановська і про те, чи використовувала "Оземпік".
Як відомо, від Тищенка жінка має сина Давида, якому вже 7 років. ТаблоID торік згадував найгучніші (на цей момент) зашквари одіозного депутата.
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