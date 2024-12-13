Зіркові розлучення 2024: Лопес, Бєдняков, Дімопулос, Тищенко, Саліванчук та інші

Рік, що минає був сповнений не лише народженням нових пар і дітей, а й розривами тривалих і не дуже шлюбів. Деякі розлучення шокували, а інші були досить передбачуваними.

Традиційно підбиваючи підсумки, ТaблоID зібрав найгучніші розриви стосунків 2024 року.

Лопес і Аффлек

На початку 2000-х актриса і співачка Дженніфер Лопес та актор і режисер Бен Аффлек були у центрі уваги. Вони дуже швидко заручилися, проте останньої миті все скасували і розійшлася.

Минуло майже 20 років. У Бена за плечима шлюб з Дженніфер Гарнер та народження трьох дітей. У Дженніфер Лопес – численні стосунки та шлюб із Марком Ентоні, від котрого вона народила двійнят. Аж раптом, у 2021 році, сталося возз’єднання "Бенніфер". Після відродження стосунків не забарилося й пишне весілля.

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А така була красива пара! Фото Getty Images

Шлюб Дженніфер Лопес і Бена Аффлека супроводжували чутки про постійні сварки та "знімання" обручок.

2024 рік став для шлюбу зірок фатальним, адже розлучилися вони після кількох раундів спроб налагодити стосунки. Серед причин розставання пари часто називають емоційні перепади настрою 52-річного Бена і жага уваги 55-річної Дженніфер.

Бєдняков і Коротка

Зірки тревел-шоу "Орел і Решка" одружилися у 2014 році після кількох років стосунків. Їхнє весілля пройшло під Києвом і було досить скромним, в колі найближчих.

Через рік після одруження у пари народилася донька Ксенія. Подружнє життя Андрія і Насті було сповнене гумору. Вони вітали один одного "вдалими" фото і присвячували зворушливі дописи.

От від кого ми не очікували розлучення, так це від Андрія і Насті

Від початку повномасштабного вторгнення Анастасія поїхала в США, де згодом народила Бєднякову ще й сина Остапа. Шоумен, звісно ж, не зміг бути присутнім під час народження другої дитини, тому що залишався і залишається в Україні.

Пара достатньо довго намагалася триматися оптимістично, попри відстань. Але, восени цього року стало відомо, що подружжя все ж вирішило розлучитися. Ініціаторкою нібито стала Анастасія, а 37-річний Бєдняков назвав причину – відстань.

За словами екскоханих, вони підтримують чудові стосунки та залишаються близькими людьми.

Дімопулос і Кучеренко

Бізнесмен Ігор Кучеренко був першим і поки єдиним офіційним чоловіком екс-"ВІА Гри" Санти Дімопулос. Весілля пари у 2015-му стало несподіванкою для близьких та громадськості. Артистка та бізнесмен поїхали обідати в ресторан, де чоловік приготував для коханої сюрприз. Раптово усі відвідувачі встали і почали грати на музичних інструментах. Прямо з закладу закохані поїхали в РАЦС.

У шлюбі, який здавався ідеальним і міцним, з’явилася чарівна донечка Софія.

Санта і Ігор здавалися гармонійною парою і ніколи не були фігурантами шлюбних скандалів

Дімопулос на той момент уже мала сина Даніеля від попередніх стосунків з Андрієм Джеджулою. Ігор Кучеренко також став тричі батьком до одруження з артисткою.

Чутки про "тріщину" в стосунках почали з’являтися після того, як Санта вирішила зустрічати новий 2024 рік на Балі сама. А вже в квітні вона офіційно заявила про розлучення з 55-річним Кучеренком.

"Зі смішного: це все через грьобане Балі. Та Балі ні до чого. Острів посилює те, що вже є", – пояснювала 37-річна блогерка.

Причину розлучення Дімопулос не називає, але наголошує на тому, що вони з чоловіком розійшлися мирно.

Пятови

Історія кохання зіркової пари розпочалася ще задовго до того, як Андрій Пятов став відомим голкіпером. Юлія супроводжувала спортсмена протягом всього його становлення і підтримувала чоловіка у всьому.

За 20 років подружнього життя у пари з’явилося четверо дітей: у 2006 році народилася донька Дарія, у 2009 – Мілана, у 2014 – Мая, а у 2019 році родина поповнилася сином Левом.

Розлучення Пятових стало шоком для їхнів фанів

На початку повномасштабної війни 43-річна Юлія поїхала з дітьми в Польщу, але доволі швидко повернулася. Пара ділилася як вони проживають стосунки на відстані. За словами експодружжя, вони постійно спілкувалися та по-максимуму підтримували контакт.

Юлія з чотирма дітьми від Андрія

Утім у листопаді цього року Пятови приголомшили новиною про розлучення. Причин пара не називає, але, за чутками, приводом розійтися стала лудоманія 40-річного футболіста.

Тищенко та Барановська

Ще одна пара не витримала 2024 рік – нардеп Микола Тищенко і його вдвічі молодша екскохана Алла Барановська.

Одружилися вони таємно у 2016 році, в тісному колі сім’ї. Відомо, що організацією весілля займалася Алла. Вона все обирала сама – від обручок до місця святкування. Трішки пізніше, в американській клініці, у подружжя народився син Давід.

Тищенко казав, що нарешті знайшов ідеальну жінку для себе. Але щось пішло не так...

Барановська часто демонструвала у своїх соцмережах лакшері життя, через що частенько втрапляла в скандали.

На початку цього року стало відомо, що пара офіційно розлучилася. Утім, є підстави вважати це розлучення фіктивним з метою приховати майно від декларування. Хоча з березня 52-річного Миколу начебто більше не бачили разом з 29-річною Аллою.

Саліванчук і Божков

Ще одне "депутатське" розлучення сталося в березні цього року. Зірка серіалів Анна Саліванчук і експродюсер "Квартал 95", нардеп Олександр Божков розійшлися після 8 років шлюбу.

У ексів є двоє спільних синів: Гліб та Микита.

Анна розповідала, що вони з чоловіком завжди були "італійською сімейкою" та сходилися-розходилися по кілька разів на день. Повномасштабне вторгнення на це вплинуло ще більше, і Саліванчук хотіла поставити "на паузу" стосунки, але Божков виступив проти.

Салівачнук із головними чоловіками свого життя Фото @maryna_komarytska

Подружжя постійно намагалося налагодити шлюб, але врешті здалося.

"Просто порадійте за мене, що я йду далі і цю книжку я дочитала до кінця", – прокоментувала розлучення Саліванчук.

Арістови

На самому початку 2024 року телеведуча і бізнеследі Марина Арістова повідомила, що вони з чоловіком, колишнім нардепом і фігурантом "мальдівського" скандалу Юрієм Арістовим розлучаються. Причиною жінка назвала численні зради Арістова.

Арістов не коментував розлучення і слова колишньої про зраду

У шлюбі пара була 13 років і за цей час народилося двоє спільних дітей: Маша та Роберт. Також Марина і Юрій мають дітей від попередніх стосунків.

Бакланов і Цимбалару

Зірки серіалів Григорій Бакланов і Анастасія Цимбалару одружилися 2 роки тому. Відомо, що весілля було організовано "на швидку руку", через щільні графіки зірок. Спочатку вони розписалися в одному київському РАЦСі і в цей же день обвінчалися.

Бакланов і Цимбалару були разом три роки

Цьогоріч стало відомо, що пара вирішила розійтися. Причин 32-річна Анастасія та 30-річний Григорій не називають, лише запевняють, що рішення було спільним.

Сагайдачна і Третяков

Зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна та продюсер Євген Третяков одружилися у 2018 році в домашньому затишку. У шлюбі народився син Тимур.

Сагайдачна у Третяков мають спільного сина. Від кого Анна вагітна другою дитиною - невідомо

У 2024 з'явилася новина про те, що Сагайдачна і Третяков розлучилися. Цікаво, що офіційне розірвання шлюбу відбулося минулого року і було таємницею. А через 4 місяці після оголошення розлучення 35-річна акторка поділилась новиною про вагітність від іншого чоловіка.

Вірастюк

У 2007 році богатир і народний депутат Василь Вірастюк одружився з фармацевткою Інною. Це був його другий шлюб. Пара обвінчалися в Києво-Печерській лаврі, а шлюб зареєструвала в одному з київських РАЦСів. На весілля було запрошено виключно близьких молодят.

Під час 15-річного подружнього життя Василь та Інна стали батьками двох синів – Олега та Олександра. Також Вірастюк має сина Адама від покійної першої дружини.

Інна та Василь Вірастюк мають двох спільних синів. На фото зі страшим сином Василя від першої дружини

У минулому році почали зʼявлятися новини про те, що пара хоче розлучитися, а найголосніше про це говорив саме Василь. Цьогоріч подружжя все ж розірвало стосунки.

Виявилося, що 50-річний спортсмен зраджував Інну і причинами свого вчинку називає виїзд дружини за кордон та тещу.

Розлучення тривало з 2022 року і не обійшлося без скандалів. А нещодавно у Вірастюка і нової коханої Ірини, котра молодша від нього на 11 років, народився син.

До слова, "карма" 2024 року не оминула ще й експодружжя Макса Девізорова та Світлани Гордієнко. А днями про розрив тривалих стосунків повідомили ще й пари Меган Фокс і Колсон Бейкер та Кейт Мосс і Ніколай фон Бісмарк.