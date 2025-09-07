"Спокусниця, що страшне": alyona alyona показала, якою була в 11 класі
34-річна реперка alyona alyona вирішила трошки поностальгувати та показала шанувальникам, який вигляд мала в 11 класі.
Зірка поділилася фото з віньєтки, де позує з незвичною зачіскою - більша частина волосся виконавиці тоді було пофарбоване у блонд, але передні пасма - у чорний.
"Щось згадала шкільні альбоми. Це я в 11 класі. Спокусниця, що страшне. А тепер все інакше", - написала вона.
