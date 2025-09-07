"Спокусниця, що страшне": alyona alyona показала, якою була в 11 класі

Юлія Леськова - 7 вересня, 15:56
alyona alyona позує для фото
Фото з Instagram alyona alyona

34-річна реперка alyona alyona вирішила трошки поностальгувати та показала шанувальникам, який вигляд мала в 11 класі.

Зірка поділилася фото з віньєтки, де позує з незвичною зачіскою - більша частина волосся виконавиці тоді було пофарбоване у блонд, але передні пасма - у чорний.

"Щось згадала шкільні альбоми. Це я в 11 класі. Спокусниця, що страшне. А тепер все інакше", - написала вона. 


Реперка alyona alyona на шкільній віньєнтці
Виконавиця показала себе у 16-17 років

alyona alyona
