"Спокусниця, що страшне": alyona alyona показала, якою була в 11 класі

Фото з Instagram alyona alyona

34-річна реперка alyona alyona вирішила трошки поностальгувати та показала шанувальникам, який вигляд мала в 11 класі.

Зірка поділилася фото з віньєтки, де позує з незвичною зачіскою - більша частина волосся виконавиці тоді було пофарбоване у блонд, але передні пасма - у чорний.

"Щось згадала шкільні альбоми. Це я в 11 класі. Спокусниця, що страшне. А тепер все інакше", - написала вона.

Виконавиця показала себе у 16-17 років

