"Картьє" для 30-річних: Цимбалару порадила чоловікам, що дарувати їй на 8 березня

Акторка Анастасія Цимбалару точно знає, що хотіла б отримати від чоловіка на 8 березня.

Це не прикраси і не квіти, а те, що дуже потрібно, коли тобі за 30.

У сторіс Instagram 32-річна Настя, серце якої зараз вільне, розказала, що варто їй дарувати.

Цимбалару озвучила свій віш-лист на Міжнародний жіночий день

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"Короче, я придумала, що я хочу на 8 березня. Мені ось потрібно повторно здати гормони, так шо, в принципі, можеш. Якщо це не достатньо для тебе серйозно, то є і чашки люкс. Мені потрібен рентген колін, МРТ і УЗД щитовидки", - напівжартома перелічила акторка.

"Якщо раптом і це для тебе недостатньо розкішно, є "Картьє" для 30-річних - повний чекап організму. В принципі все", - підсумувала Настя.

Повний чекап організму - найкращий подарунок для акторки

Нагадаємо, минулого року Цимбалару розлучилася з актором Григорієм Баклановим. Більше цікавих фактів про зірку серіалу "Швидка допомога" читайте в матеріалі ТаблоID.