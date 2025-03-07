"Картьє" для 30-річних: Цимбалару порадила чоловікам, що дарувати їй на 8 березня
Акторка Анастасія Цимбалару точно знає, що хотіла б отримати від чоловіка на 8 березня.
Це не прикраси і не квіти, а те, що дуже потрібно, коли тобі за 30.
У сторіс Instagram 32-річна Настя, серце якої зараз вільне, розказала, що варто їй дарувати.
"Короче, я придумала, що я хочу на 8 березня. Мені ось потрібно повторно здати гормони, так шо, в принципі, можеш. Якщо це не достатньо для тебе серйозно, то є і чашки люкс. Мені потрібен рентген колін, МРТ і УЗД щитовидки", - напівжартома перелічила акторка.
"Якщо раптом і це для тебе недостатньо розкішно, є "Картьє" для 30-річних - повний чекап організму. В принципі все", - підсумувала Настя.
Нагадаємо, минулого року Цимбалару розлучилася з актором Григорієм Баклановим. Більше цікавих фактів про зірку серіалу "Швидка допомога" читайте в матеріалі ТаблоID.