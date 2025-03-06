"Важко влаштувати особисте": Цимбалару відповіла, чи вільне її серце
Акторка Анастасія Цимбалару розповіла про своє особисте життя та стосунки з таємничим бойфрендом.
У грудні минулого року вона розсекретила, що закохана і має нового хлопця. До речі, весною того ж року 32-річна зірка розлучилася зі своїм чоловіком, актором Григорієм Баклановим.
6 березня, у програмі "Ранок у Великому Місті" стало відомо, що Анастасія знову самотня. Акторка розповіла, що наразі немає коханого і додала — вона повністю зосереджена на собі.
"Сьогодні моє серце вільне. Я не можу сказати, що знаходжуся в пошуках свого кохання. Мені зараз комфортно знаходитись у тому стані, в якому я є і присвячувати час і ресурс на себе, на свою реалізацію", — поділилася знаменитість.
Ведуча також поцікавилася, чому в пари не скалилися стосунки. Цимбалару назвала причиною свою постійну зайнятість.
"Графіки. Напевно дуже важко людині з моїм ритмом життя влаштувати особисте, тому що я в постійній біганині", — зазначила вона.
Також Анастасія поділилася, що закінчила зйомки останнього проєкту і почала підготовку до нового. Акторка часто організовує благодійні заходи для збору коштів військовим. Вона зізналася, що особисто фінансує ці зустрічі.
Ще зірка згадала свій відпочинок біля моря, в якому "трішки відновилася".
Нагадаємо, з Баклановим Анастасія була разом 10 років, а одружилися вони у 2021-му році.
Після розлучення Цимбалару продовжила розвивати акторську кар'єру та почала робити пікантні фотосесії.