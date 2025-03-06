"Важко влаштувати особисте": Цимбалару відповіла, чи вільне її серце

Представниця молодого покоління українських акторів здивувала змінами в особистому житті Фото @malkina.art

Акторка Анастасія Цимбалару розповіла про своє особисте життя та стосунки з таємничим бойфрендом.

У грудні минулого року вона розсекретила, що закохана і має нового хлопця. До речі, весною того ж року 32-річна зірка розлучилася зі своїм чоловіком, актором Григорієм Баклановим.

6 березня, у програмі "Ранок у Великому Місті" стало відомо, що Анастасія знову самотня. Акторка розповіла, що наразі немає коханого і додала — вона повністю зосереджена на собі.

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"Сьогодні моє серце вільне. Я не можу сказати, що знаходжуся в пошуках свого кохання. Мені зараз комфортно знаходитись у тому стані, в якому я є і присвячувати час і ресурс на себе, на свою реалізацію", — поділилася знаменитість.

Цимбалару розірвала стосунки з хлопцем, з яким була минулого року Скрін @ranok.ictv.ua

Ведуча також поцікавилася, чому в пари не скалилися стосунки. Цимбалару назвала причиною свою постійну зайнятість.

"Графіки. Напевно дуже важко людині з моїм ритмом життя влаштувати особисте, тому що я в постійній біганині", — зазначила вона.

Також Анастасія поділилася, що закінчила зйомки останнього проєкту і почала підготовку до нового. Акторка часто організовує благодійні заходи для збору коштів військовим. Вона зізналася, що особисто фінансує ці зустрічі.

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Ще зірка згадала свій відпочинок біля моря, в якому "трішки відновилася".

Нагадаємо, з Баклановим Анастасія була разом 10 років, а одружилися вони у 2021-му році.

Після розлучення Цимбалару продовжила розвивати акторську кар'єру та почала робити пікантні фотосесії.