"Без голодувань": Цимбалару розповіла, скільки скинула за місяць і назвала свої параметри

Акторка Анастасія Цимбалару, яка у травні через стрес набрала 5 кіло, поділилася успіхами у схудненні.

У своєму Instagram зірка похизувалася параметрами і назвала свою вагу.

"За місяць без голодувань, з 5-разовим харчуванням, смачною їжею і без суворих заборон - 2 кг! Судочки з собою носити було дуже просто! Все спаковано, підписано і дуже компактно! По параметрах на сьогодні 87-65-92!", - поділилася Анастасія

Настя також зазначила, що на шляху до бажаної форми не обійшлося без спорту. Акторка займалася 5-6 разів на тиждень.

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Нагадаємо, кілька місяців тому Цимбалару скаржилася, що підписники називали її обличчя "повітряною кулею" і запевняли, що її "рознесло".

До речі, нещодавно зірка розказувала про своє харчування і продукти, які не їсть. Також вона ділилася смачним білковим рецептом.