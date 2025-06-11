"Без голодувань": Цимбалару розповіла, скільки скинула за місяць і назвала свої параметри
Акторка Анастасія Цимбалару, яка у травні через стрес набрала 5 кіло, поділилася успіхами у схудненні.
У своєму Instagram зірка похизувалася параметрами і назвала свою вагу.
Настя також зазначила, що на шляху до бажаної форми не обійшлося без спорту. Акторка займалася 5-6 разів на тиждень.
Нагадаємо, кілька місяців тому Цимбалару скаржилася, що підписники називали її обличчя "повітряною кулею" і запевняли, що її "рознесло".
До речі, нещодавно зірка розказувала про своє харчування і продукти, які не їсть. Також вона ділилася смачним білковим рецептом.
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