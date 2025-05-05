"Найсмачніший пп-десерт": Цимбалару розказала, як приготувати корисний білковий рулет

Представниця молодого покоління українських акторів Анастасія Цимбалару порадила, яким смаколиком можна закріпити тренування.

У своєму Instagram актриса показала рецепт корисного білкового десерту.

"Збити 3 білки з щіпкою солі до піків. Змішати 3 жовтки, столову ложку крохмалю, розпушувач та цукрозамінник в окремій ємкості. Зʼєднати білки з жовтками, викласти на силіконовий килимок чи пергамент, випікати при 180 градусах 10 хвилин (перевіряйте готовність коржа, має добре взятися з усіх сторін)", - пояснила Цимбалару.

Анастасія впевнена, посмакувати десертом після тренування - "святе діло"

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Також окремо слід приготувати крем.

"Крем: 180 гр м'якого кисломолочного сиру (в мене 5%). цукрозамінник - взбити блендером. Складаємо рулет: на коржик викладаємо крем, додаємо фрукти (у мене був протеїновий карамельний пудинг), звертаємо в рулет, їмо і сходимо з розуму!", - запевнила вона.

Зірка не відмовляє собі у пп-десертах

Десерт нагадуватиме хмаринку

Нагадаємо, раніше зірковий телекухар Ектор Хіменес-Браво показував, як приготувати цікавий яблучний десерт.