"Страшний сон - визнати себе слабкою": Цимбалару поскаржилася на виснаження і пояснила, чому його не боїться

Фото з Instagram

Представниця молодого покоління українських акторів Анастасія Цимбалару зізналася у виснаженні.

"Коли преш як танк, ігноруючи власні потреби, інколи всесвіт дуже жорстко змушує тебе зупинитися... Я вигоріла. Я втомилася. Я перестала отримувати задоволення від того, що роблю... Я відмінила ретрит, не запустивши навіть старт продажів, 90% подій, шоу, інтервʼю, що були заплановані на квітень місяць і дозволила собі присвятити цей час емоційному та фізичному відновленню...", - поділилася зірка.

Реклама:

"Мені так хотілося ділитися з вами своїм позитивним зарядом, своєю енергією, надихати, вселяти в вас віру у власні сили, що для себе їх просто не залишалося. Після кожної події я поверталася додому емоційно знесиленою та адськи втомленою...", - зазначила Анастасія.

Актриса не боїться бути чесною зі своєю аудиторією Скрін з відео

"Рішення відмінити все далося мені дуже складно, бо мій страшний сон - визнати себе слабкою, зрозуміти, що я не впоралася, я програла, що я не машина, яка може працювати безперервно, що я усього лише дівчинка, якій інколи так само не хочеться нічого вирішувати і відчувати цю колосальну відповідальність перед іншими", - зізналася підписникам Цимбалару.

Анастасія планувала робити ретрит для жінок, однак зізналася, що нині не має для цього енергії

Цимбалару не боїться перебувати у стані вигоряння, адже знає, що необхідно дати собі час охолонути

"Обіцяю, що ми неодмінно відправимося у спільну подорож, влаштуємо не одну круту подію, де я зможу вас підтримати та надихнути. Зустрінемося на екранах класних проєктів, але поки той час, коли підтримки потребую я! Тому беру тайм-аут для реального життя та турботи про себе! І обіймаю кожного, хто проживає зараз подібний стан! Ви не самі!", - підтримала свою аудиторію актриса.

Як відомо, минулого року Цимбалару була у не менш важкій ситуації. У липні зірка розказувала, як і чому втратила слух та чи відновила його.