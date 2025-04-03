"Страшний сон - визнати себе слабкою": Цимбалару поскаржилася на виснаження і пояснила, чому його не боїться
Представниця молодого покоління українських акторів Анастасія Цимбалару зізналася у виснаженні.32-річна зірка у дописі в Instagram відверто розказала про слабкість і пояснила, чому перервала всі свої плани.
"Коли преш як танк, ігноруючи власні потреби, інколи всесвіт дуже жорстко змушує тебе зупинитися... Я вигоріла. Я втомилася. Я перестала отримувати задоволення від того, що роблю... Я відмінила ретрит, не запустивши навіть старт продажів, 90% подій, шоу, інтервʼю, що були заплановані на квітень місяць і дозволила собі присвятити цей час емоційному та фізичному відновленню...", - поділилася зірка.
"Мені так хотілося ділитися з вами своїм позитивним зарядом, своєю енергією, надихати, вселяти в вас віру у власні сили, що для себе їх просто не залишалося. Після кожної події я поверталася додому емоційно знесиленою та адськи втомленою...", - зазначила Анастасія.
"Рішення відмінити все далося мені дуже складно, бо мій страшний сон - визнати себе слабкою, зрозуміти, що я не впоралася, я програла, що я не машина, яка може працювати безперервно, що я усього лише дівчинка, якій інколи так само не хочеться нічого вирішувати і відчувати цю колосальну відповідальність перед іншими", - зізналася підписникам Цимбалару.
"Обіцяю, що ми неодмінно відправимося у спільну подорож, влаштуємо не одну круту подію, де я зможу вас підтримати та надихнути. Зустрінемося на екранах класних проєктів, але поки той час, коли підтримки потребую я! Тому беру тайм-аут для реального життя та турботи про себе! І обіймаю кожного, хто проживає зараз подібний стан! Ви не самі!", - підтримала свою аудиторію актриса.
Як відомо, минулого року Цимбалару була у не менш важкій ситуації. У липні зірка розказувала, як і чому втратила слух та чи відновила його.