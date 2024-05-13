Страх перед мрією та роки незнімань: як стали популярними Варченко, Зайцева, Цимбалару та інші молоді українські акторки

Вони – молоді, впізнавані і популярні. Але до цього їхній шлях був досить непростий. Як Антоніна Хижняк переживала роки незнімань і чому серіал "Спіймати Кайдаша" став для неї щасливим квитком? Хто впливав на Анастасію Цимбалару у виборі професії та коли вона прийшла до акторства? Чому Катерину Варченко хотіли вигнати з театрального університету?

Про цих та інших молодих українських акторок розкаже ТаблоID. Їхні історії і справді вражають.

Катерина Варченко

Катерина Варченко здобула широку популярність після виходу серіалу "Хазяйка". Цю роль 34-річна акторка вважає визначною у своїй кар’єрі, адже саме вона була першою масштабною. Й досі Катерину пізнають за їм’ям її героїні Наташі Суворової. Інший популярний проєкт у фільмографії акторки – серіал "Кріпосна".

Сама ж Варченко народилася і виросла у місті Прилуки. Усе дитинство провела на заняттях у творчих гуртках: спочатку це були танці, а згодом, за прикладом сестри, - театральна студія. Після закінчення школи Катерина вступила до театрального. Утім, після першого курсу її хотіли вигнати за "профнепридатність". Добре, що знайшлися викладачі, які повірили у талант майбутньої зірки.

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Молоді українські актори мають досить цікавий шлях до популярності. Так, уже на другому курсі Варченко працювала у "Театрі на Печерську". Робота ж познайомила її з теперішнім чоловіком Анатолем Фон-Філандрою, який зараз боронить Україну у лавах Нацгвардії. У пари народилося двоє синів.

Після початку повномасштабного вторгнення Катерина Варченко певний час перебувала за кордоном, але зараз повернулася до України і продовжує працювати. Її можна побачити у серіалі "Коло омани" та театральних постановках. Наприклад, наприкінці 2023 року була популярна вистава "Серцеїдки".

Антоніна Хижняк

Її голосом говорили українською такі світові кінозірки як Дейзі Рідлі, Алісія Вікандер, Джозефін Ленґфорд та інші. А свою популярність вона здобула після ролі Мотрі у "Спіймати Кайдаша" – український серіал, який став народним хітом. Усе це про 33-річну Антоніну Хижняк.

Вона відверто зізнавалася, що досить довгий час шукала свій шлях на екрани. І не склала руки, коли геть нічого не вдавалося. Сьогодні Антоніна Хижняк активно наповнює свою фільмографію. Вона взяла участь у проєктах "Слід", "Я - Надія", "Перші дні", "Зв’язок", "Знайду пару коханому", де у неї була головна роль, та інших.

Акторка була заміжня, народила сина. У 2020-му вона зустрічалася зі своїм колегою Олександром Боднарем, але за три роки пара розійшлася.

Слава Красовська

Українські актори-жінки вирізняються своєю харизмою. Так, 34-річна акторка Слава Красовська стала популярною завдяки фільму "Сторожова застава", серіалам "Кріпосна", "Опер за викликом", "Люся-інтерн", "Жіночий лікар. Нове життя" та іншим.

Корінна киянка у шкільні часи "загорілася" бажання навчитися грати на скрипці. Однак згодом дізналася про відкриття театрального відділення і пішла туди. Після закінчення школи, здавалося б, Красовська вже визначилася зі своєю професію, але вступила на факультет журналістики. Слава була переконана, що до театрального беруть лише "своїх", і у неї немає жодних шансів.

Провчившись рік, Слава таки наважилася туди вступати. У цьому її підтримував друг. І все склалося. У 2020 році Красовська вийшла заміж. Церемонія відбулася на подвір’ї "Малого театру", де служить акторка.

Єлизавета Зайцева

Наприкінці березня 2024 року на широкі екрани вийшов фільм у новому для українського глядача форматі скрінлайф "Лишайся онлайн". Це історія про дівчину Катю, в руки якої потрапляє випадковий ноутбук, і вона, ризикуючи життям своїх рідних, намагається знайти його власника у тимчасово окупованому місті.

Цю роль зіграла 30-річна Єлизавета Зайцева. Зйомки фільму розпочалися у 2022 році. І, власне, "Лишайся онлайн" став першою стрічкою, над якою "з нуля" працювали під час повномасштабного вторгнення. Як зізнавалася акторка, емоційно їй дуже складно далася ця роль. Ба більше – вона на той час була вагітна первістком.

Уродженка Херсона Зайцева з дитинства аймалася бальними танцями. Потім закінчила театральний, працювала у театрі "Сузір’я". Найбільше глядачам вона запам’яталася за ролями у серіалах "Клан ювелірів", "Люся-інтерн" (він точно входить у категорію "українські серіали, які варто подивитися") та інших.

Дар'я Легейда

Ще одна прем’єра, яка відбулася у квітні цього року, - комедія "Крашанка". У ній зіграла 30-річна Дар’я Легейда. Акторка відома за численними ролями в українських серіалах, зокрема "Колір пристрасті", "Сага", "Кріпосна", "Було у батька два сини" та інших і також роботами у театрі.

Із самого дитинства і впродовж 18 років Легейда активно займалася танцями, які буквально відкрила для неї бабуся. В інтерв’ю для Аліни Доротюк вона пригадала, що навіть брала участь у четвертій "Фабриці зірок", але професійно співами не займалася. Після цього Дар’я вступила до театрального університету, куди, за її словами, "притягнули батьки". До останнього дівчина не вірила у свої сили, але дарма.

Зараз Дар’я Легейда входить до категорії "відомі українські актори", її популярність зростає. Вона у шлюбі із актором Дмитром Совою, який у лавах ЗСУ. Зараз зірка продовжує свою творчу роботу, а поряд з цим займається волонтерством та підтримує наших воїнів.

Дар'я Петрожицька

Нові українськи серіали – це про комедію "Будиночок на щастя", актори якого полюбилися глядачам. У новому сезоні до них доєдналася 32-річна Дар’я Петрожицька. Вона зіграла психотерапевтку Машу.

Петрожицька народилася у творчій родині – її батьки теж актори. Тому вона не зволікала і після школи вступила до профільного університету. По закінченню навчання Дар’я почала працювати у "Театрі на Липках". Брала участь у популярному вокальному шоу "Голос країни". А от справжню популярність їй приніс серіал "Папік", де вона зіграла зі Станіславом Бокланом.

У жовтні 2023 року акторка поділилася радісною новиною із підписниками – її коханий зробив їй пропозицію. Це буде другий шлюб у зірки. Уперше Петрожицька вийшла заміж за свого колегу – Олексія Петрожицького – у 2010-му. Їхній шлюб протривав 5 років.

Анастасія Пустовіт

29-річна акторка Анастасія Пустовіт відома глядачу за серіалами "Таємниці", "Перші ластівки", фільмами "Між нами", "Коли падають дерева", а також роботами у театрі. З дитинства вона була артистичною дитиною: співала у народному хорі, брала участь конкурсі виразного читання віршів.

За прикладом своєї сусідки вирішила теж стати акторкою. Утім, вступити до профільного університету Насті вдалося лише з третьої спроби. На третьому курсі вона знялася у вищезгаданому повнометражному фільмі Марисі Нікітюк, і зайняла свою почесну сходинку у категорії "українські актори кіно".

Зараз Пустовіт активно зайнялася волонтерською діяльністю. Вона та її родина пережила окупацію на Київщині. Тому досі акторка продовжує організовувати збори на необхідну техніку та речі для наших захисників.

Анна Сагайдачна

У її фільмографії – біля пів сотні назв популярних сералів. А також майже десяток стрічок, де 34-річна акторка Анна Сагайдачна дублювала українською популярних західних героїв. Відомо, вона захоплювалася музикою та хореографією. Навчалася у двох профільних театральних університетах. Після цього працювала простою аніматоркою.

Справжній успіх до Сагайдачної прийшов у 2008 році. Відтоді вона активно почала зніматися в українських серіалах. Серед таких були "Жіночий лікар", "На лінії життя", "Кріпосна", "У неділю зранку зілля копала", "Справедливість" та інших.

Анна заміжня, виховує сина. Зірка захоплюється танцями на пілоні, і час від часу демонструє свої успіхи на своїй сторінці у Instagram.

Анастасія Цимбалару

Її життя могло б узагалі оминути акторську стежку. Бо 31-річна Анастасія Цимбалару за наполяганням батьків спочатку вступила на юридичний факультет. Але за рік навчання зрозуміла, що схибила, і пішла до театрального. Зараз Настя – відома українська акторка.

Вона пригадувала, що процес навчання був нелегкий. Відчувався дух конкуренції і постійно переслідувала думка, що когось можуть відрахувати.

Утім, на старших курсах, коли одногрупники Цимбалару пробували свої сили у кіно та театрі, їй випав щасливий квиток до серіалу. Відтоді її фільмографія поповнилася на понад пів сотню стрічок. Серед них "Спадкоємці", "Дільничний з ДВРЗ", "Дівчата", "Жіночий лікар. Нове життя", актори якого теж дуже полюбилися глядачам, та інші.

Анастасія Цимбалару була у шлюбі зі своїм колегою Григорієм Баклановим. Утім, у березні 2024 року пара оголосила про розлучення.

Анна Кошмал

Ще одна українська телезірка – 29-річна Анна Кошмал. Вона народилася у Києві та з шести років займалася бальними танцями, а з часом захопилася співами. Після школи Кошмал вступила до естрадно-циркового училища. На знімальний майданчик Анну привів щасливий випадок – її помітив режисер серіалу "Свати" і запропонував роль Жені.

Зараз акторка має потужну серіальну фільмографію, де є такі проєкти як "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі вуйки", "Встигнути до 30" та інші. Вона продовжує свою професійну роботу.

Анна Кошмал не любить ділитися подробицями особистого життя. Але відомо, що біля шести років вона у шлюбі з чоловіком на ім’я Іван, з яким познайомилася на знімальному майданчику. Першою крок назустріч стосункам зробила саме дівчина. Згодом у пари народився син-первісток.