"Ніхто не прийде тебе рятувати": Цимбалару у мотиваційному відео показала спорт, стрільбу та фотосет з трояндою

Тетяна Сухачова 7 жовтня, 14:00

32-річна акторка Анастасія Цимбалару – із тих людей, які натхнення та мотивацію для руху вперед шукають не деінде, а у собі. І саме з такою порадою вона звернулася до своїх підписників у Instagram.

На власній сторінці вона запостила відео, в якому показала фанам трішки фізичних навантажень, йоги, розтяжки тощо.

"Ніхто не прийде тебе рятувати. Вставай", – підписала актриса відео.

Анастасія Цимбалару

Порада від актриси – стати самій собі рятівником

скрін з відео

Акторка Анастасія Цимбалару

"Ніхто не прийде тебе рятувати. Вставай"

скрін з відео
Настя Цимбалару

Анастасія крім активного спорту, обирає також розтяжку

скрін з відео
Актриса Анастасія Цимбалару в тирі

Здається, в акторки з'явилося цікаве хобі

скрін з відео

Нагадаємо, раніше Цимбалару зізналася, що бореться з невпевненістю у собі.

Також актриса розповідала про розлучення з чоловіком, колегою Григорієм Баклановим.

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