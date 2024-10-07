"Ніхто не прийде тебе рятувати": Цимбалару у мотиваційному відео показала спорт, стрільбу та фотосет з трояндою

32-річна акторка Анастасія Цимбалару – із тих людей, які натхнення та мотивацію для руху вперед шукають не деінде, а у собі. І саме з такою порадою вона звернулася до своїх підписників у Instagram.

На власній сторінці вона запостила відео, в якому показала фанам трішки фізичних навантажень, йоги, розтяжки тощо.

"Ніхто не прийде тебе рятувати. Вставай", – підписала актриса відео.

Порада від актриси – стати самій собі рятівником скрін з відео

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"Ніхто не прийде тебе рятувати. Вставай" скрін з відео

Анастасія крім активного спорту, обирає також розтяжку скрін з відео

Здається, в акторки з'явилося цікаве хобі скрін з відео

Нагадаємо, раніше Цимбалару зізналася, що бореться з невпевненістю у собі.

Також актриса розповідала про розлучення з чоловіком, колегою Григорієм Баклановим.