"Ніхто не прийде тебе рятувати": Цимбалару у мотиваційному відео показала спорт, стрільбу та фотосет з трояндою
32-річна акторка Анастасія Цимбалару – із тих людей, які натхнення та мотивацію для руху вперед шукають не деінде, а у собі. І саме з такою порадою вона звернулася до своїх підписників у Instagram.
На власній сторінці вона запостила відео, в якому показала фанам трішки фізичних навантажень, йоги, розтяжки тощо.
"Ніхто не прийде тебе рятувати. Вставай", – підписала актриса відео.
Нагадаємо, раніше Цимбалару зізналася, що бореться з невпевненістю у собі.
Також актриса розповідала про розлучення з чоловіком, колегою Григорієм Баклановим.
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