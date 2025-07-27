"Немає чарівної формули": Приходько показалася з сином і дочкою та пояснила, що забороняє їм

Фото з Instagram Анастасії Приходько

Співачка Анастасія Приходько показалася на рідкісному фото з донькою та сином - 15-річною Наною та 10-річним Гордієм - та розповіла, чого не дозволяє своїм дітям.

"Мене часто запитують, що я дозволяю або забороняю своїм дітям…" Знаєте, у вихованні немає чарівної формули. Але є головне - любов, повага і відповідальність. Я дозволяю своїм дітям бути собою. Вони можуть висловлювати емоції, говорити про свої страхи, мрії, про те, що їм болить або що їх тішить. Я хочу, щоб вони знали - їх почують", - написала зірка.

Приходько також пояснила, що дозволяє нащадкам помилятися.

"Бо тільки через досвід ми стаємо сильнішими. Я не тримаю їх "у ваті", але завжди поруч, якщо потрібно - підхоплю. Я дозволяю мріяти. Великими мріями. Не обмежую у виборі професії, стилю, інтересів. Хочеш бути музикантом - вперед. Хочеш бути науковцем чи блогером - чудово", - додала Анастасія.

У співачки є ще один син - 4-річний Лука

А от із заборон для дітей: неповага, брехня та лінь.

"Ні — неповазі. До себе, до інших членів родини, до старших. Ні — брехні. Навіть "на благо". Ні — ліні. Бо я вчу їх, що треба допомагати рідним. Ні — байдужості. Я вчу їх відчувати чужий біль. Допомагати. Бути людьми", - пояснила співачка.

Вона зазначила, що її діти не живуть у тепличних умовах.

"Але вони ростуть із чітким розумінням, що таке добро, честь і совість. І я вірю, що саме так виростають Люди з великої літери", - підсумувала Анастасія.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько показалася зі всіма дітьми та пояснила, чого вони її навчили.

Також вона хвалилася фото з хрещення своєї донечки.