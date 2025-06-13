Приходько повідомила про хрещення 15-річної доньки та показала фото

Співачка Анастасія Приходько у Instagram повідомила про важливу подію в її сім'ї. Донька артистки, 15-річна Нана прийняла хрещення.

Настя поділилася світлиною зі Свято-Пантелеймонівського жіночого монастиря УПЦ. На ній Нана зі своїми новоспеченими хрещеними батьками.

Хрещеними Нани стала акторка Владислава Сандига та стиліст Кирило Савченко

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"Сьогодні відбулось хрещення моєї єдиної та найкрасивішої дівчинки у світі моїй солоденької донечки Нанни, церковне Нонна!", - написала співачка, подякувавши священнику, який провів таїнство.

"Сьогодні неймовірний день для нашої родини, для моїх бесті", - позначила Анастасія своїх кумів.

"Моя родина стала ще більше!!!! Всім дякую хто поруч!!!! P.S Наступне в нашому житті зміна імʼя!!! Вона хоче я її в цьому підтримую та наші хрещені", - додала вона.

У цей же день Нана святкує закінчення свого 9-го класу

Цікаво, що принаймні одного з молодших братів Нани, Луку Приходько похрестила ще немовлям. Як відомо, Анастасія та її чоловік Олександр повінчані, а минулої осені, в 11-ту річницю свого шлюбу пара поновила свої обітниці в церкві.