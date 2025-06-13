Приходько повідомила про хрещення 15-річної доньки та показала фото

Марія Ткаченко - 13 червня, 15:30
Анастасія Приходько
Фото з Instagram Приходько

Співачка Анастасія Приходько у Instagram повідомила про важливу подію в її сім'ї. Донька артистки, 15-річна Нана прийняла хрещення.

Настя поділилася світлиною зі Свято-Пантелеймонівського жіночого монастиря УПЦ. На ній Нана зі своїми новоспеченими хрещеними батьками.

Донька Приходько

Хрещеними Нани стала акторка Владислава Сандига та стиліст Кирило Савченко


"Сьогодні відбулось хрещення моєї єдиної та найкрасивішої дівчинки у світі моїй солоденької донечки Нанни, церковне Нонна!", - написала співачка, подякувавши священнику, який провів таїнство. 

"Сьогодні неймовірний день для нашої родини, для моїх бесті", - позначила Анастасія своїх кумів.

"Моя родина стала ще більше!!!! Всім дякую хто поруч!!!! P.S Наступне в нашому житті зміна імʼя!!! Вона хоче я її в цьому підтримую та наші хрещені", - додала вона.

Анастасія Приходько в інстаграм

У цей же день Нана святкує закінчення свого 9-го класу

Цікаво, що принаймні одного з молодших братів Нани, Луку Приходько похрестила ще немовлям. Як відомо, Анастасія та її чоловік Олександр повінчані, а минулої осені, в 11-ту річницю свого шлюбу пара поновила свої обітниці в церкві.

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