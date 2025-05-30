"Все! Мама пішла плакати!": Приходько помилувалася дочкою-випускницею. Фото
Кінець травня - час, коли багато батьків щосили намагаються втримати сльози, спостерігаючи за випуском своїх "крихіток" із навчальних закладів. Спіткало це й співачку Анастасію Приходько.
У Insta-сторіс вона поділилася фото своєї 15-річної доньки Нани, яка, вочевидь, закінчила 9-ий клас.
"Все! Мама пішла плакати!", - зізналася Настя.
"Моє життя, ти вже така в мене велика! Моя Чіпі-Чемпіон", - додала артистка.
Раніше ж Приходько поділилася спогадом про власні шкільні роки, відвідавши музичну школу, де колись навчалася. Як відзначила зірка, за ті 24 роки, відколи вона звідси пішла, не змінилося нічого, хіба що не залишилося нікого з її викладачів.
"...Саме тут мені сказали: "Ти маєш співати, а не грати на флейті", - пригадала 38-річна виконавиця.
Нагадаємо, нещодавно Приходько назвала ім'я співачки, яку вважає найкращою в Україні - після себе, звісно. А ТаблоID згадував, як змінювалася з роками зовнішність Насті, яка колись була білявкою і навіть голомозою.
Як відомо, Анастасія вже 11 років живе у шлюбі з батьком своїх двох синів Олександром. Як свою рідну доню він виховує й Нану, тоді як біологічний батько дівчинки в її житті не присутній.
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