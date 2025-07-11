"Це не мода. Це реальність": Приходько ч/б кадром заявила, що вона - сильна жінка
Співачка Анастасія Приходько поділилася роздумами про те, що означає бути сильною жінкою. Саме такою вона себе вважає.
Цю тему 38-річна зірка підняла в Instagram, опублікувавши чорно-біле фото.
"Бути сильною жінкою - це не мода. Це реальність", - наголосила Настя.
"Сильна жінка - це не про те, щоб мовчки тягнути все на собі. Це про сміливість говорити, коли тебе хочуть змусити мовчати. Про вміння бути ніжною, але не зламатися", - написала вона.
Приходько переконана, що сила жінки - у праві змінюватися, лишаючись вірною собі.
"Сьогодні жінка має право бути різною: голосною або спокійною, рішучою або чутливою. І в кожному з цих станів - її сила. Справжня сила - у вірності собі. У здатності не зраджувати себе заради чужого схвалення", - зазначила виконавиця.
"Я - жінка. Я відчуваю. Я помиляюся. Я борюсь. І я не здаюсь. Бути сильною - це не про супергероїню. Це про мене. І про кожну з нас", - резюмувала Анастасія.
Нагадаємо, ТаблоID спостерігав за тим, як змінювалася зовні впродовж років Анастасія Приходько.
Як відомо, раніше своїми думками про жіночу силу ділилися акторка Наталка Денисенко та співачка Оля Цибульська.
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