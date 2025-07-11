"Це не мода. Це реальність": Приходько ч/б кадром заявила, що вона - сильна жінка

Співачка Анастасія Приходько поділилася роздумами про те, що означає бути сильною жінкою. Саме такою вона себе вважає.

Цю тему 38-річна зірка підняла в Instagram, опублікувавши чорно-біле фото.

"Бути сильною жінкою - це не мода. Це реальність", - наголосила Настя.

Анастасія поділилася думками зі своєю Insta-аудиторією

"Сильна жінка - це не про те, щоб мовчки тягнути все на собі. Це про сміливість говорити, коли тебе хочуть змусити мовчати. Про вміння бути ніжною, але не зламатися", - написала вона.

Приходько переконана, що сила жінки - у праві змінюватися, лишаючись вірною собі.

"Сьогодні жінка має право бути різною: голосною або спокійною, рішучою або чутливою. І в кожному з цих станів - її сила. Справжня сила - у вірності собі. У здатності не зраджувати себе заради чужого схвалення", - зазначила виконавиця.

"Я - жінка. Я відчуваю. Я помиляюся. Я борюсь. І я не здаюсь. Бути сильною - це не про супергероїню. Це про мене. І про кожну з нас", - резюмувала Анастасія.

Cпівачка вважає себе сильною жінкою

Нагадаємо, ТаблоID спостерігав за тим, як змінювалася зовні впродовж років Анастасія Приходько.

Як відомо, раніше своїми думками про жіночу силу ділилися акторка Наталка Денисенко та співачка Оля Цибульська.