"Дають мені крила": Приходько показала рідкісне фото з трьома дітьми і розказала, чого вони її вчать

Співачка Анастасія Приходько запостила сімейне фото зі своїми дітьми, 15-річною Наною, 10-річним Гордієм та 4-річним Лукою.

Під дописом зірка залишила теплі слова на адресу нащадків і зізналася їм у коханні.

"Для мене мої діти - це не просто сенс життя. Це моє дихання. Моє серце. Моя сила. Коли мені важко - я дивлюсь на них, і світ ніби знову стає на свої місця. Коли втомлююсь - обійми дитини знімають біль краще, ніж будь-які ліки. Коли здається, що не можу більше - вони дають мені крила. Вони вчать мене бути терплячою, чесною, сильною.

Вони - мої найбільші вчителі. І моя найбільша любов. Я не ідеальна мама. Але я кожного дня стараюсь бути для них опорою, теплом і домом. Бо вони - мій Всесвіт. І заради них я здатна на все", - написала Анастасія.

Не так давно співачка розказувала, кому в родині довіряє найбільше

Нагадаємо, Нана - донька від попередніх стосунків, а 9-річний син Гордій і Лука від чинного чоловіка Олександра. До речі, якось Приходько зізнавалася, хто з дітей її "улюбленець".