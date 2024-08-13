Приходько показалася без мейкапу і фільтрів: Довго працювала над тим, щоб полюбити себе

Співачка Анастасія Приходько поділилася в Insta-сторіс своїм селфі та роздумами про любов до себе.

37-річна артистка зазнімкувалася без мейкапу.

"Без фільтрів! Я довго працювала над тим, щоб полюбити себе... Вчителі погані були, але я вмію сказати "ні", піти з дня народження через годину, коли не весело, піти з кіно, відмовити тоді, коли в мене просто немає настрою!", - написала вона.

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"А все знаєте, чому? А далі я не хочу писати, палити захотіла...", - несподівано резюмувала Настя.

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Нагадаємо, кілька років тому Приходько розповідала, що не спілкується зі своєю матір'ю, бо не може пробачити їй зради. Як відомо, Анастасія та її чоловік Олександр виховують трьох дітей: синів Гордія та Луку і доньку артистки від попередніх стосунків, Нану.



