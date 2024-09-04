Сталеве весілля: Приходько з чоловіком повторно повінчалися на 11-річчя шлюбу

Приходько з чоловіком влаштували справжнє свято у річницю шлюбу фото з instagram

Співачка Настя Приходько відствяткувала річницю шлюбу зі своїм чоловіком Олександром.

Однак подружжя зробило це винятково, - повторило вінчання і дало одне одному особливі обіцянки.

"Сьогодні ми святкуємо 11 років разом…. Сталеве Весілля! Дякую своїм друзям, які стали свідками наших нових обіцянок у храмі!", - розповіла Приходько.

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Подружжя повторило вінчання

А потім поласували суші

Нагадаємо, Анастасія і Олександр одружилася ще у вересні 2013-го. А за 5 років, у 2018-му, у шлюбі Насті виникла криза, і ледь не дійшло до розлучення. Подружжя виховує спільних синів, Гордія та Луку. Старшу доньку Нану теперішній чоловік Приходько виховує з 2 рочків, однак дівчинка не знає, що її біологічний батько - не він. Минулого року співачка розказувала про їхні стосунки з чоловіком та який бюджет родини.