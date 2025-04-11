MamaRika у червоному бікіні посвітила сідницями в басейні і насмішила позою навпочіпки
Співачка MamaRika (вона ж Анастасія Середа) вирушила на відпочинок у Єгипет і вже встигла наробити чимало фото.
У своєму Instagram 35-річна виконавиця запостила знімки, де показалася у басейні в купальнику з коктейлем.
Зірка запропонувала аудиторії обрати найкраще фото.
І хоча на фото Анастасія безтурбно розпиває коктейлі, адекватні стосунки з алкоголем у неї були не завжди. Раніше MamaRika розказувала про проблеми зі вживанням спиртних напоїв та як з цим боролася.
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