MamaRika у червоному бікіні посвітила сідницями в басейні і насмішила позою навпочіпки

Співачка MamaRika (вона ж Анастасія Середа) вирушила на відпочинок у Єгипет і вже встигла наробити чимало фото.

У своєму Instagram 35-річна виконавиця запостила знімки, де показалася у басейні в купальнику з коктейлем.

Зірка запропонувала аудиторії обрати найкраще фото.

Раніше Середа показувала секрет пружних сідниць Фото з Instagram

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До речі, для того, щоб підтримувати молодість шкіри, співачка робить спеціальні ін'єкції

MamaRika наробила і чорно-білих фото

Коктейль надихнув Анастасію на створення креативу

І хоча на фото Анастасія безтурбно розпиває коктейлі, адекватні стосунки з алкоголем у неї були не завжди. Раніше MamaRika розказувала про проблеми зі вживанням спиртних напоїв та як з цим боролася.