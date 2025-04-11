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MamaRika у червоному бікіні посвітила сідницями в басейні і насмішила позою навпочіпки

Марія Мельник - 11 квітня, 10:20

Співачка MamaRika (вона ж Анастасія Середа) вирушила на відпочинок у Єгипет і вже встигла наробити чимало фото.

У своєму Instagram 35-річна виконавиця запостила знімки, де показалася у басейні в купальнику з коктейлем.

Зірка запропонувала аудиторії обрати найкраще фото.

Співачка в купальнику посвітила формами

Раніше Середа показувала секрет пружних сідниць

Фото з Instagram

Анастасія Середа в купальнику попозувала біля басейну

До речі, для того, щоб підтримувати молодість шкіри, співачка робить спеціальні ін'єкції

Анастасія Середа посвітила тілом в купальнику
MamaRika посвітила формами для чорно-білих фото

MamaRika наробила і чорно-білих фото

Середа

Коктейль надихнув Анастасію на створення креативу

І хоча на фото Анастасія безтурбно розпиває коктейлі, адекватні стосунки з алкоголем у неї були не завжди. Раніше MamaRika розказувала про проблеми зі вживанням спиртних напоїв та як з цим боролася.

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MamaRika
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