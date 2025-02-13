"Новий етап. Нова я": MamaRika вперше за довгий час змінила колір волосся

Співачка MamaRika (Анастасія Середа) вперше за довгий час змінила зачіску.

У своєму Instagram 35-річна показала, у який колір перефарбувала свої яскраві пасма.

"Якщо жінка змінює колір волосся, вона змінює все... Це історія не для одного рілса, але можу сказати точно, що останні кілька місяців були дуже важкими для мене... Вигорання, повна пустота всередині, щоденна праця над собою, боротьба зі своїми демонами, спроби рости, попри весь треш навколо, привели мене до змін. А там де зміни внутрішні, там і назовні. Новий етап. Нова я. Нічого не боюся, і готова розривати!", - пояснила Анастасія зміну зачіски.

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Виконавиця дуже любила свої яскраві пасма і довго не змінювала колір

Як вам новий образ Середи?

Здається, співачка точно не втратила своєї яскравості і зухвалості, ба більше, примножила її

Нагадаємо, раніше Середа розказувала, чи не хотіла перефарбувати волосся на початку великої війни та чому таки залишила свій колір.