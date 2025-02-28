"Час невблаганний": MamaRika розчулила щемливим кліпом та закликала обійняти батьків

Співачка MamaRika презентувала емоційний трек "МАМИТАТИ", присвячений найріднішим людям — батькам.

У пісні вона нагадує, що для мами і тата ми назавжди залишаємося дітьми, а їхня любов — безцінна.

"Час невблаганний, і ми не знаємо що буде завтра. Я хочу, щоб ця пісня нагадала кожному, що важливіше за рідних людей немає нічого в цьому світі! Обійми батьків — це, мабуть, найкращі ліки від усіх бід", — прокоментувала реліз артистка.

Зірка заспівала про те, що вона завжди буде сильною, коли тато і мама поруч із нею Кадр з кліпу kolpaquee

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До синглу також був відзнятий чорно-білий кліп, в якому співачка постала у темному елегантному костюмі та підборах. У відео було додано архівні фото співачки, на яких вона ще дитиною бавиться з батьками.

У кліпі чимало знімків з батьками зірки

"МАМИТАТИ" закликає обійняти близьких і переглянути своє ставлення до них

35-річна MamaRika зізналася, що не може стримати сліз, коли слухає цю композицію, адже зараз вона далеко від своїх батьків.

"Якщо ви можете дозволити собі розкіш бути поруч, або ж просто подзвонити і сказати, як сильно любите своїх Ма і Та, зробіть це прямо зараз", — закликає вона.

Співачка запрем'єрила емоційний трек, який змушує замислитися про стосунки з рідними

Нагадаємо, що співачка пережила кризу у шлюбі зі своїм чоловіком. Попри труднощі пара залишається разом. MamaRika, яка співала про батьків, сама є мамою — вона виховує 3-річного сина Давіда. А днями зірка розповіла, як навчилася відпускати людей.

До речі, лютий виявився справді музичним місяцем. Чимало зірок представили нові пісні. Серед них Бурмака і ХАС, які випустили нову версію відомого хіта, та Монатік, що вразив драйвовими танцями у кліпі "Так вмієш лиш ти". А Кароль, Tayanna і Діля презентували українські мантри.