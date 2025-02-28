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"Час невблаганний": MamaRika розчулила щемливим кліпом та закликала обійняти батьків

Карина Тімкова - 28 лютого, 13:30

Співачка MamaRika презентувала емоційний трек "МАМИТАТИ", присвячений найріднішим людям — батькам.

У пісні вона нагадує, що для мами і тата ми назавжди залишаємося дітьми, а їхня любов — безцінна.

"Час невблаганний, і ми не знаємо що буде завтра. Я хочу, щоб ця пісня нагадала кожному, що важливіше за рідних людей немає нічого в цьому світі! Обійми батьків — це, мабуть, найкращі ліки від усіх бід", — прокоментувала реліз артистка.

MamaRika закликала цінувати батьків у новій пісні

Зірка заспівала про те, що вона завжди буде сильною, коли тато і мама поруч із нею

Кадр з кліпу kolpaquee

До синглу також був відзнятий чорно-білий кліп, в якому співачка постала у темному елегантному костюмі та підборах. У відео було додано архівні фото співачки, на яких вона ще дитиною бавиться з батьками.

MamaRika випустила пісню МАМИТАТИ про любов до батьків

У кліпі чимало знімків з батьками зірки

MamaRika випустила емоційний хіт МАМИТАТИ

"МАМИТАТИ" закликає обійняти близьких і переглянути своє ставлення до них

35-річна MamaRika зізналася, що не може стримати сліз, коли слухає цю композицію, адже зараз вона далеко від своїх батьків.

MamaRika розчулила шанувальників треком МАМИТАТИ

"Якщо ви можете дозволити собі розкіш бути поруч, або ж просто подзвонити і сказати, як сильно любите своїх Ма і Та, зробіть це прямо зараз", — закликає вона.

MamaRika випустила новий кліп МАМИТАТИ

Співачка запрем'єрила емоційний трек, який змушує замислитися про стосунки з рідними

Нагадаємо, що співачка пережила кризу у шлюбі зі своїм чоловіком. Попри труднощі пара залишається разом. MamaRika, яка співала про батьків, сама є мамою — вона виховує 3-річного сина Давіда. А днями зірка розповіла, як навчилася відпускати людей.

До речі, лютий виявився справді музичним місяцем. Чимало зірок представили нові пісні. Серед них Бурмака і ХАС, які випустили нову версію відомого хіта, та Монатік, що вразив драйвовими танцями у кліпі "Так вмієш лиш ти". А Кароль, Tayanna і Діля презентували українські мантри. 

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MamaRika
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