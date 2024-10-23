"Була в емоційній ямі": MamaRika розказала про проблеми з алкоголем і відмову від нього

скрін з відео

Співачка MamaRika (вона ж Анастасія Середа) пригадала, які шкідливі звички мала у юні роки.

У шоу "Рожева пранама" 35-річна виконавиця зізналася про проблеми з алкоголем.

За словами Анастасії, її батько регулярно вживав спиртне, що не могло не відобразитися і на її адиктивній поведінці.

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"У мене були проблеми з алкоголем. Бо мій батько алкоголік зі стажем. І я це бачила, тому кармічно мене постійно кидає в цю історію. Є постійні спокуси протягом усього життя. Коли я зривалася на ось ці алкогольні періоди, у мене стопорилося повністю все: починаючи від творчості, закінчуючи особистим життям", - розповіла зірка.

"Я була в повній емоційній ямі. Тобто це мінус повний. Коли я вигрібала з цих станів, у мене відразу все йшло вгору", - поділилася співачка скрін з відео

"Навіть коли ти випиваєш келих шампанського, то в цей момент я "мінусую" себе. Навіть на фізичному рівні, коли я п'ю, у мене сідають голосові зв'язки. Мені навіть тут Всесвіт намагається пояснити, що не можна вживати алкоголь. У тебе є приклад, стоп. Я про те, що це дуже згубна історія. Вона дуже сильно знищує на рівні кармічному і не лише. І нагрібає дуже багато проблем.

Я колись пообіцяла собі не пити рік, а не робила цього три. І мені так добре було. Я познайомилася з Сергієм, по музиці пішла вгору", - відверто розказала виконавиця.

Нагадаємо, у травні лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зізнався, що з дитинства був залежний від алкоголю і наркотиків. Ба більше, вперше зірка познайомився зі спиртним у віці 6 років.