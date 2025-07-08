Сексі-танці та зухвале селфі в ліфті: Андраде показала свої запальні будні

Марія Мельник - 8 липня, 13:15

Співачка та актриса Мішель Андраде закарбувала в Instagram свої будні.

На фото виконавиця похизувалася спортивною фігурою в ефектних луках та посвітила бюстом у ліфі на танцях. А ще артистка, яка всерйоз захоплюється танцями, виклала кілька відео своїх успіхів в цьому. 

Декольте Андраде

Судячи зі знімків Андраде, вона проводить чимало часу за спортом

Мішель Андраде у чорному міні

Або на зйомках


Мішель Андраде у шортах

Співачка точно знається на модних трендах

Будні зірки - це щоденні зйомки, репетиції і перевтілення у сценічні образи

Будні зірки - це щоденні зйомки, репетиції і перевтілення у сценічні образи

Той самий лук для виходу за туалетним папером

Той самий лук для виходу за туалетним папером

Андраде у ліфі

Мішель дуже личать такі танці

Нагадаємо, раніше ТаблоID розповідав цікаві факти з життя Мішель.

Якщо на початку повномасштабного вторгнення зірка мешкала не в Україні, то пізніше повернулася на батьківщину. Раніше вона показувала, як приводить думки до ладу після нічних обстрілів.

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Мішель Андраде
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