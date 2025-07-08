Сексі-танці та зухвале селфі в ліфті: Андраде показала свої запальні будні
Співачка та актриса Мішель Андраде закарбувала в Instagram свої будні.
На фото виконавиця похизувалася спортивною фігурою в ефектних луках та посвітила бюстом у ліфі на танцях. А ще артистка, яка всерйоз захоплюється танцями, виклала кілька відео своїх успіхів в цьому.
Нагадаємо, раніше ТаблоID розповідав цікаві факти з життя Мішель.
Якщо на початку повномасштабного вторгнення зірка мешкала не в Україні, то пізніше повернулася на батьківщину. Раніше вона показувала, як приводить думки до ладу після нічних обстрілів.
Розрив "ідеальних" стосунків, булінг, сварка з Потапом та зміна амплуа: цікавинки з життя Мішель Андраде
"Іноді здається, що задихаюся": Андраде поміркувала про баланс між соцмережами та реальністю і показала життя в кількох відео
Андраде в спідньому й чоботях граційно попозувала серед безладу