Сексі-танці та зухвале селфі в ліфті: Андраде показала свої запальні будні

Співачка та актриса Мішель Андраде закарбувала в Instagram свої будні.

На фото виконавиця похизувалася спортивною фігурою в ефектних луках та посвітила бюстом у ліфі на танцях. А ще артистка, яка всерйоз захоплюється танцями, виклала кілька відео своїх успіхів в цьому.

Судячи зі знімків Андраде, вона проводить чимало часу за спортом

Або на зйомках

Співачка точно знається на модних трендах

Будні зірки - це щоденні зйомки, репетиції і перевтілення у сценічні образи

Той самий лук для виходу за туалетним папером

Мішель дуже личать такі танці

Нагадаємо, раніше ТаблоID розповідав цікаві факти з життя Мішель.

Якщо на початку повномасштабного вторгнення зірка мешкала не в Україні, то пізніше повернулася на батьківщину. Раніше вона показувала, як приводить думки до ладу після нічних обстрілів.