Андраде в спідньому й чоботях граційно попозувала серед безладу
Співачка та актриса Мішель Андраде поділилася у Instagram своїм новим фотосетом, для якого постала перед камерою в грайливому луці зі спіднього, чобіт, паска і капелюха.
28-річна дівчина позувала, сидячи на килимку серед речей, неначе її заскочили посеред перебирання гардеробу.
"Ретроградний Меркурій плутає думки, почуття змішуються, і відповіді стають ще неочевиднішими… Що робити? Відчути. Скоро", - заінтригувала Мішель підписом.
Нагадаємо, нещодавно Андраде показувала, що допомагає їй приводити думки до ладу. А ще артистка зізнавалася, хто з зіркових чоловіків їй подобається.
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