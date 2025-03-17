Андраде в спідньому й чоботях граційно попозувала серед безладу

Співачка та актриса Мішель Андраде поділилася у Instagram своїм новим фотосетом, для якого постала перед камерою в грайливому луці зі спіднього, чобіт, паска і капелюха.

28-річна дівчина позувала, сидячи на килимку серед речей, неначе її заскочили посеред перебирання гардеробу.

Мішель для фотосесії підібрала незвичний лук

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"Ретроградний Меркурій плутає думки, почуття змішуються, і відповіді стають ще неочевиднішими… Що робити? Відчути. Скоро", - заінтригувала Мішель підписом.

Артистка готує ефектні аутфіти для весняних прогулянок?

Ото вже цей ретроградний Меркурій...

Нагадаємо, нещодавно Андраде показувала, що допомагає їй приводити думки до ладу. А ще артистка зізнавалася, хто з зіркових чоловіків їй подобається.



