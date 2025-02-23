"Зміцнює мій стан": Андраде в йога-позах показала, як приводить думки до ладу після нічних обстрілів
Співачка Мішель Андраде у своєму Instagram показала, як займається кундаліні йогою, аби привести свої думки до ладу після нічних обстрілів.
"Після того, що відбувалося вночі, 30-40 хвилин, щоб пробудити все тіло й привести думки в порядок, просто необхідна така зарядка", - написала Мішель.
За словами співачки минулого літа вона відкрила для себе кундаліні його, яка якісно змінила її життя.
"Кожна діяльність - спорт, йога, пілатес, волейбол, плавання, спів - якщо займатися нею систематично, дає свій результат. Коли я почала практику кундаліні, у мене був особистий запит. Але в процесі практики підіймалося багато інших питань, що стосувалися різних сфер мого життя. Я зрозуміла, що варто звернути на них увагу, якщо вони виникають у моїй свідомості", - додала вона.
Андраде каже, що займається практикою щодня.
"Це інструмент, завдяки якому я рухаюсь впевнено, і він дає мені багато внутрішніх сил та опору. Я дуже чуттєва людина, відчуваю все, що переживають, не тільки я, а й всі навколо. Я емпат, і часом мені важко, адже я швидко переймаю чужі емоції й можу швидше висаджуватися. Але професія не дає мені розслабитися", - наголосила вона.
Нещодавньо Мішель Андраде ділилася своїми думками про баланс між соцмережами та реальністю.
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