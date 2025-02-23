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"Зміцнює мій стан": Андраде в йога-позах показала, як приводить думки до ладу після нічних обстрілів

Юлія Леськова - 23 лютого, 16:06
Мішель Андраде позує для фото
Фото katyateller

Співачка Мішель Андраде у своєму Instagram показала, як займається кундаліні йогою, аби привести свої думки до ладу після нічних обстрілів. 

"Після того, що відбувалося вночі, 30-40 хвилин, щоб пробудити все тіло й привести думки в порядок, просто необхідна така зарядка", - написала Мішель.

Мішель Андраде показала ранкову зарядку

Мішель показала, що допомагає їй розслабитися


За словами співачки минулого літа вона відкрила для себе кундаліні його, яка якісно змінила її життя.

"Кожна діяльність - спорт, йога, пілатес, волейбол, плавання, спів - якщо займатися нею систематично, дає свій результат. Коли я почала практику кундаліні, у мене був особистий запит. Але в процесі практики підіймалося багато інших питань, що стосувалися різних сфер мого життя. Я зрозуміла, що варто звернути на них увагу, якщо вони виникають у моїй свідомості", - додала вона.

Иішель Андраде займається йогою

Кундаліні йога - один із напрямків сучасної його, направлена на те, аби підняти "сплячу" енергію з нижньої частики хребта

Андраде каже, що займається практикою щодня.

"Це інструмент, завдяки якому я рухаюсь впевнено, і він дає мені багато внутрішніх сил та опору. Я дуже чуттєва людина, відчуваю все, що переживають, не тільки я, а й всі навколо. Я емпат, і часом мені важко, адже я швидко переймаю чужі емоції й можу швидше висаджуватися. Але професія не дає мені розслабитися", - наголосила вона.

Мішель Андраде у позах йоги

"Практика наповнює мене енергією, зміцнює мій стан і характер. Вона допомагає мені бути зосередженою, врівноваженою й легко вирішувати безліч питань щодня", - зізналася співачка

Мішель Андраде у спортлуці

Мішель каже, що духовні практики дуже важливі для неї й вона завжди знаходить час на них у своєму графіку

Мішель Андраде займається йогою
Фото з InstagramМішель Андраде
Мішель Андраде показала свої заняття

"Я почала концентруватися на роботі, зустріла нову команду, записала хітову пісню. Мені написав один з найкращих режисерів України і ми разом зняли кліп. Пісня набирає популярність шаленими темпами. Я відчуваю себе жіночною, наповненою енергією та любов'ю до себе", - цьому зірка завдячує кундаліні

Нещодавньо Мішель Андраде ділилася своїми думками про баланс між соцмережами та реальністю. 

Також ТаблоID розповідав цікаві факти з життя Мішель.

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