Андраде впакувала спокусливі форми в обтислу молочну сукню для млосних фото

Марія Мельник - 4 вересня, 14:30

Співачка та актриса Мішель Андраде наробила спокусливих фото в молочній сукні.

У своєму Instagram зірка запостила знімки, де позваблювала жіночними формами і виразним поглядом.

"А якщо не досягну? А якщо досягнеш! А якщо не прийде? Все приходить", - такі думки залишила у дописі співачка.

Андраде в обтислій сукні

Мішель вміє гарно показати свої форми


Андраде у пальчатках

Молочний колір підкреслює бронзовий відтінок шкіри зірки

Андраде випнула сідниці

Видно, що Андраде старалася позувати для фото

До речі, нині Андраде є завидною холостячкою. Однак у 28-річної кралечки були таємні довготривалі стосунки, котрі завершилися на початку великої війни.

Цікаво, що й нині зірка не шукає стосунків.

