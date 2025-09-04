Андраде впакувала спокусливі форми в обтислу молочну сукню для млосних фото

Співачка та актриса Мішель Андраде наробила спокусливих фото в молочній сукні.

У своєму Instagram зірка запостила знімки, де позваблювала жіночними формами і виразним поглядом.

"А якщо не досягну? А якщо досягнеш! А якщо не прийде? Все приходить", - такі думки залишила у дописі співачка.

Мішель вміє гарно показати свої форми

Молочний колір підкреслює бронзовий відтінок шкіри зірки

Видно, що Андраде старалася позувати для фото

До речі, нині Андраде є завидною холостячкою. Однак у 28-річної кралечки були таємні довготривалі стосунки, котрі завершилися на початку великої війни.

Цікаво, що й нині зірка не шукає стосунків.