Андраде впакувала спокусливі форми в обтислу молочну сукню для млосних фото
Співачка та актриса Мішель Андраде наробила спокусливих фото в молочній сукні.
У своєму Instagram зірка запостила знімки, де позваблювала жіночними формами і виразним поглядом.
"А якщо не досягну? А якщо досягнеш! А якщо не прийде? Все приходить", - такі думки залишила у дописі співачка.
До речі, нині Андраде є завидною холостячкою. Однак у 28-річної кралечки були таємні довготривалі стосунки, котрі завершилися на початку великої війни.
Цікаво, що й нині зірка не шукає стосунків.
