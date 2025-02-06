Не Кацурін і не Вакарчук: Андраде назвала ТОП-3 відомих чоловіків, які їй подобаються
Співачка Мішель Андраде поділилася своїми вподобаннями щодо зовнішності українських знаменитостей.
Вона зізналась, кого вважає привабливим, а з ким би не дуже хотіла піти на побачення. Про це виконавиця розповіла у новому випуску шоу NABARI, де артистці запропонували назвати топ-3 імен відомих чоловіків, які їй до смаку.
За словами 28-річної Мішель, найбільше її приваблює актор Тарас Цимбалюк. Вона відзначила його фізичну форму та харизму.
Також співачці імпонує телеведучий Антон Птушкін, вона вважає, що він "топ". А серед музикантів — Володимир Дантес. Останнього вона назвала "симпатичним".
"Подобається Тарас Цимбалюк. Але те, що він симпатичний і мені подобається не означає, що я буду лізти в його родину. Я знаю, що в нього є жінка", — відповіла Andrade.
Однак серед зірок українського шоубізнесу є й ті, хто не входить до списку її симпатій. Наприклад, Позитив (Олексій Завгородній), Міша Кацурін, Макс Барських, Ostrovskyi, Олексій Дурнєв, Parfeniuk та Артем Пивоваров не викликали у Мішель романтичного інтересу. А зі Святославом Вакарчуком у Мішель відсутній "спільний вайб".
Також артистка додала, що полюбляє чоловіків старших за неї. Нещодавно вона також пояснила, чому порвала стосунки з партнером, який був доросліший за неї на 15 років.
Як відомо, Мішель не соромиться говорити про своїх колишніх. Наприкінці минулого року вона прокоментувала ймовірний роман свого екскоханого зі співачкою Вірою Брежнєвою.
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