Модна весна 2025: як поєднати тренди і створити стильні образи. Фото

Перед початком нового сезону постає питання: що ж вдягнути? Відчуття, наче немає речей. Можливо, справа не в тому, що у вас недостатньо одягу, а просто ви не знаєте, як його вдало поєднувати, щоби бути в тренді.

ТаблоID поспішає на допомогу, аби дати вам таку необхідну дозу модного натхнення після, за відчуттями, найдовшого в історії лютого і останніх сюрреалістичних геополітичних новин.

Тренди весни 2025 про справжнє "я" і персоналізацію, проте надихатися – не означає повторити один в один. Читайте добірку найактуальніших поєднань. Від, на перший погляд, дивних до найсвіжіших весняних аутфітів.

Туфлі + шкарпетки

Так, звучить дивно, але не поспішайте з висновками. Це поєднання здатне перевернути ваш образ і додати цікавий акцент.

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Відома коллаба лоферів і білих шкарпеток – безсмертна класика, котра прямо навіює шкільний вайб. А от якщо взяти kitten heels або балетки, чи інші цікаві туфлі на підборах і поєднати їх із контрастними шкарпетками?

Балетки з сірими шкарпетками - топове поєднання Фото з Instagram

Vogue зазначає, що не стільки важливе взуття, як те, що під ними. Обирайте шкарпетки правильної довжини, коротенькі варіанти залишаємо у минулому. Щиколотки мають бути закритими, аби урахувати пропорції і не вкоротити собі ноги.

Щодо кольорів, то краще аби колір шкарпеток і взуття контрастували між собою. Елегантні темно-сині, трендові сірі або ж класичні білі – варіантів безліч.

Високі шкарпетки з туфлями виглядатимуть сміливо і актуально Фото з Instagram

Жовтий + білий

Після яскравих червоних кольорів 2023 року та глибоких коричневих кольорів какао 2024 року ми шукаємо щось трохи більш піднесене, щоб повернути в наші гардероби життєрадісність. Можливо, пастельні кольори не вважаються новаторськими для весни, проте жовтий якраз на часі.

Жовтий колір рятує від похмурого настрою Фото з Instagram

"Масляний" жовтий – ідеальний відтінок, оскільки він поєднує в собі все: від легкого кремового жовтого до теплого нарцисового. Тож якщо ви вперше експериментуєте з кольором, будьте певні, у нас знайдеться відтінок під кожний тон шкіри.

Жовтий найкраще виглядає з такими ж свіжими кольорами, але найтрендовішим поєднанням буде з білими аксесуарами, топами і сорочками, а також світлим денімом.

Білий з масляним жовтим - ідеальний дует Фото з Instagram

Жилет + біла сорочка

Останніми роками жилети вірно рухаються у бік бази гардеробу. Це підтверджують і тренди весни 2025. За версією Vogue в цьому сезоні домінуватимуть калька варіацій.

Смугастий жилет з сорочкою – навіює естетику похмурої школярки Венздей, проте підійде будь-кому. Широкі або тонкі смужки створять цікавий акцент, а класичний білий чудово контрастуватиме. Доповніть лук штанами прямого крою і краваткою, щоб завершити "картину".

Краватка теж трендова річ Фото Launchmetrics / Spotlight з сайту Vogue

Ще одне актуальне поєднання – костюмний жилет і оверсайз сорочка, в доповненні з мініспідницею.

Краватка + бомбер

Цьогоріч маскулінні елементи одягу розривають усі тренди. Ми вже згадували про те, якими актуальними у 2025 будуть офісні костюми. У свою чергу, бомбери також невідʼємний трендовий верхній одяг цієї весни. Чому б тоді не поєднати одне з одним?

Vogue знову пропонує грати на контрастах. Краватка темно-червоного або сірого кольору з графічним принтом і темно-синій бомбер створять цікаве свіже поєднання. Можна ще додати сірі класичні штани, і ви не залишитися непоміченими.

Куди без лоферів Фото з Instagram

Італійська Рівʼєра

Щойно сонечко починає гріти, а хмари розвіюються над містом – тіло починає просити відпустки на березі моря. Розуміємо, що бажання не завжди стикаються з реальністю, проте чому б не створити собі настрій з підручних засобів. Вмикайте "Римські канікули" з Одрі Хепберн і записуйте. Шовкова хустка + сонцезахисні окуляри в "котячій" оправі + спідниця-олівець на завищеній талії + мюлі на маленьких підборах – стильний образ на весну і літо 2025 готовий.

Біла майка під…усе

Мастхев сезону весна-літо 2025 – біла майка. Колись цей елемент гардеробу вважався виключно спідньою білизною, проте час іде і все змінюється.

Белла Хадід – поціновувачка білої майки і якраз у неї можна підгледіти варіанти.

Також біла майка чудово поєднається зі спортивними штанами, для створення розслабленого луку.

Біла майка - найактуальніша річ 2025 року Фото з Instagram

Обирайте те, що подобається саме вам та створюйте нові варіації.

Спідниця + штани

У трендах весни 2025 ТаблоID вже зазначав, що спідниця зі штанами – топова коллаборація цього року. Проте важливо обрати правильний одяг, аби речі доповнювали одна одну.

До речі, паєтки в тренді Фото з Instagram

Найактуальнішим варіант – гібрид спідниці-штанів. Виглядає елегантно, незвично, а головне – складно. Таке поєднання можна доповнити білою сорочкою, олімпійкою та трикотажним топом.

Джинси скінні + високі чоботи

Днями ТаблоID дійшов шокуючого висновку – скінні джинси тріумфально повертаються і "чекають" вибачень за усі негарні слова у їхню адресу. Обовʼязково зазирніть у добірку, щоб дізнатися, які скінні актуальні та з чим їх носити.

В контексті цього неможливо не згадати про дійсно варте уваги поєднення – джинсові скінні + високі чоботи, так званий boot tuck.

Нове - добре забуте старе Фото з Instagram

Цей стилістичний прийом візуально подовжує ноги і "грається" з контрастом.

Обовʼязково обирайте верхній одяг на весну, а також знаходьте натхнення в бунтівних 70х.