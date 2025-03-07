Модна весна 2025: як поєднати тренди і створити стильні образи. Фото
Перед початком нового сезону постає питання: що ж вдягнути? Відчуття, наче немає речей. Можливо, справа не в тому, що у вас недостатньо одягу, а просто ви не знаєте, як його вдало поєднувати, щоби бути в тренді.
ТаблоID поспішає на допомогу, аби дати вам таку необхідну дозу модного натхнення після, за відчуттями, найдовшого в історії лютого і останніх
сюрреалістичних геополітичних новин.
Тренди весни 2025 про справжнє "я" і персоналізацію, проте надихатися – не означає повторити один в один. Читайте добірку найактуальніших поєднань. Від, на перший погляд, дивних до найсвіжіших весняних аутфітів.
Туфлі + шкарпетки
Так, звучить дивно, але не поспішайте з висновками. Це поєднання здатне перевернути ваш образ і додати цікавий акцент.
Відома коллаба лоферів і білих шкарпеток – безсмертна класика, котра прямо навіює шкільний вайб. А от якщо взяти kitten heels або балетки, чи інші цікаві туфлі на підборах і поєднати їх із контрастними шкарпетками?
Vogue зазначає, що не стільки важливе взуття, як те, що під ними. Обирайте шкарпетки правильної довжини, коротенькі варіанти залишаємо у минулому. Щиколотки мають бути закритими, аби урахувати пропорції і не вкоротити собі ноги.
Щодо кольорів, то краще аби колір шкарпеток і взуття контрастували між собою. Елегантні темно-сині, трендові сірі або ж класичні білі – варіантів безліч.
Жовтий + білий
Після яскравих червоних кольорів 2023 року та глибоких коричневих кольорів какао 2024 року ми шукаємо щось трохи більш піднесене, щоб повернути в наші гардероби життєрадісність. Можливо, пастельні кольори не вважаються новаторськими для весни, проте жовтий якраз на часі.
"Масляний" жовтий – ідеальний відтінок, оскільки він поєднує в собі все: від легкого кремового жовтого до теплого нарцисового. Тож якщо ви вперше експериментуєте з кольором, будьте певні, у нас знайдеться відтінок під кожний тон шкіри.
Жовтий найкраще виглядає з такими ж свіжими кольорами, але найтрендовішим поєднанням буде з білими аксесуарами, топами і сорочками, а також світлим денімом.
Жилет + біла сорочка
Останніми роками жилети вірно рухаються у бік бази гардеробу. Це підтверджують і тренди весни 2025. За версією Vogue в цьому сезоні домінуватимуть калька варіацій.
Смугастий жилет з сорочкою – навіює естетику похмурої школярки Венздей, проте підійде будь-кому. Широкі або тонкі смужки створять цікавий акцент, а класичний білий чудово контрастуватиме. Доповніть лук штанами прямого крою і краваткою, щоб завершити "картину".
Ще одне актуальне поєднання – костюмний жилет і оверсайз сорочка, в доповненні з мініспідницею.
Краватка + бомбер
Цьогоріч маскулінні елементи одягу розривають усі тренди. Ми вже згадували про те, якими актуальними у 2025 будуть офісні костюми. У свою чергу, бомбери також невідʼємний трендовий верхній одяг цієї весни. Чому б тоді не поєднати одне з одним?
Vogue знову пропонує грати на контрастах. Краватка темно-червоного або сірого кольору з графічним принтом і темно-синій бомбер створять цікаве свіже поєднання. Можна ще додати сірі класичні штани, і ви не залишитися непоміченими.
Італійська Рівʼєра
Щойно сонечко починає гріти, а хмари розвіюються над містом – тіло починає просити відпустки на березі моря. Розуміємо, що бажання не завжди стикаються з реальністю, проте чому б не створити собі настрій з підручних засобів. Вмикайте "Римські канікули" з Одрі Хепберн і записуйте. Шовкова хустка + сонцезахисні окуляри в "котячій" оправі + спідниця-олівець на завищеній талії + мюлі на маленьких підборах – стильний образ на весну і літо 2025 готовий.
Біла майка під…усе
Мастхев сезону весна-літо 2025 – біла майка. Колись цей елемент гардеробу вважався виключно спідньою білизною, проте час іде і все змінюється.
Белла Хадід – поціновувачка білої майки і якраз у неї можна підгледіти варіанти.
Також біла майка чудово поєднається зі спортивними штанами, для створення розслабленого луку.
Обирайте те, що подобається саме вам та створюйте нові варіації.
Спідниця + штани
У трендах весни 2025 ТаблоID вже зазначав, що спідниця зі штанами – топова коллаборація цього року. Проте важливо обрати правильний одяг, аби речі доповнювали одна одну.
Найактуальнішим варіант – гібрид спідниці-штанів. Виглядає елегантно, незвично, а головне – складно. Таке поєднання можна доповнити білою сорочкою, олімпійкою та трикотажним топом.
Джинси скінні + високі чоботи
Днями ТаблоID дійшов шокуючого висновку – скінні джинси тріумфально повертаються і "чекають" вибачень за усі негарні слова у їхню адресу. Обовʼязково зазирніть у добірку, щоб дізнатися, які скінні актуальні та з чим їх носити.
В контексті цього неможливо не згадати про дійсно варте уваги поєднення – джинсові скінні + високі чоботи, так званий boot tuck.
Цей стилістичний прийом візуально подовжує ноги і "грається" з контрастом.
Обовʼязково обирайте верхній одяг на весну, а також знаходьте натхнення в бунтівних 70х.