Джолі з сином у чорно-білих луках зазнімкували коло ресторану у Лос-Анджелесі

Голлівудська акторка, а віднедавна ще й дизайнерка, Анджеліна Джолі потрапила в об’єктив папараці із сином Паксом у Лос-Анджелесі.

Зірка, яка часто проводить час із дітьми, вбралася у білу сукню та загорнулася в чорний шалик. Тоді як її син обрав більш кежуальний лук – чорні штани та білий світшот, а також сіру шапку.

Як пише The Daily Mail, актриса із сином завітали до суш-ресторану, де взяли їжу із собою, не затримавшись у закладі.

Як відомо, Джолі багато часу проводить із дітьми. Найчастіше її можна побачити у компанії 18-річної Захари та 20-річного Пакса.

Нагадаємо, раніше Джолі бідкалася, що через розлучення з Піттом втратила можливість подорожувати.