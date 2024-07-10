Має право на відвідини: інсайдер розповів, чи вдається Пітту бачитися з дітьми від Джолі

У Бреда Пітта й Анджеліни Джолі, які офіційно перестали бути подружжям у 2019-му, шестеро спільних дітей: троє прийомних і троє біологічних Фото Getty Images

Американський актор Бред Пітт, відмовившись нещодавно від боротьби за спільну опіку над дітьми від ексдружини, акторки Анджеліни Джолі, вирішив, що йому буде досить права з ними бачитися.

Та, на жаль, виходить це в нього не дуже. Чому так, пояснило джерело People.

"У нього практично немає контакту з дорослими дітьми. Його взаємодія з молодшими дітьми в останні місяці обмежена через його розклад зйомок", - пояснив інсайдер.

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"Більшість часу діти в неї (Анджеліни), але, за їхньою домовленістю, він має право відвідувати молодших дітей", - додав він.

Бред Пітт зараз перебуває на зйомках у Європі Фото Getty Images

Як відомо, неповнолітніми серед нащадків "Бренджеліни" залишаються лише двійнята Нокс та Вів'єн, яким по 15.

Подейкували, що хороші стосунки з 60-річним Бредом підтримує Шайло, і навіть припускали, що, досягнувши 18-річчя, дівчина переїде до нього жити. Але, нагадаємо, сталося інакше: щойно ставши повнолітнью, Шайло найняла адвоката, щоби позбутися батькового прізвища.

Називатися лише прізвищем Джолі воліють також 19-річна Захара і Вів'єн. Але чи оформила це офіційно старша дочка акторів, поки невідомо.

Нагадаємо, Меддокс, якому зараз 22, у конфлікті між Анджеліною і Бредом від початку став на бік матері та давав свідчення проти батька в суді. Що до 20-річного Пакса, то теж несхоже, щоби парубок горів бажанням спілкуватися з Піттом, якого якось буцімто обізвав "гівнюком світового класу" та "мерзенною людиною".

Як відомо, Анджеліна Джолі звинувачує ексчоловіка у вербальному та фізичному насильстві по відношенню до неї та дітей. Представники Пітта ж запевняють, що це "медійний трюк" актриси, мета якого - завдати колишньому болю.