Бежева класика та оксамит: Джолі у Нью-Йорку вигуляла елегантний лук із мінімальним мейкапом

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі потрапила в об'єктиви фотографів, коли виходила з Гільдії режисерів Америки в Нью-Йорку.

49-річна володарка "Оскара" була одягнена у бежевий класичний тренч, з-під якого виднілася чорна довга оксамитова сукня.

Схоже, Джолі трішки висвітлила пасма, що додало її образу свіжості Фото Getty Images

Свій простий та елегантний образ Енджі доповнила чорними туфлями-човниками на шпильці та мінімалістичним мейкапом з акцентом на очі.

Реклама:

Також неможливо було не помітити, що колір волосся актриси став світлішим.

До речі, не так давно прихильниця класичних стриманих луків Джолі здивувала пишною кучерявою зачіскою. Також незвичним волоссям акторка вразила в одній із своїх останніх фотозйомок для глянцю.