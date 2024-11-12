Бежева класика та оксамит: Джолі у Нью-Йорку вигуляла елегантний лук із мінімальним мейкапом
Голлівудська зірка Анджеліна Джолі потрапила в об'єктиви фотографів, коли виходила з Гільдії режисерів Америки в Нью-Йорку.
49-річна володарка "Оскара" була одягнена у бежевий класичний тренч, з-під якого виднілася чорна довга оксамитова сукня.
Свій простий та елегантний образ Енджі доповнила чорними туфлями-човниками на шпильці та мінімалістичним мейкапом з акцентом на очі.
Також неможливо було не помітити, що колір волосся актриси став світлішим.
До речі, не так давно прихильниця класичних стриманих луків Джолі здивувала пишною кучерявою зачіскою. Також незвичним волоссям акторка вразила в одній із своїх останніх фотозйомок для глянцю.
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