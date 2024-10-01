Якби погляд міг убивати: як Джолі автограф на постері з зображенням Пітта давала. Фото
Американська акторка Анджеліна Джолі 30-го вересня втрапила у неприємну ситуацію на кінофестивалі у Нью-Йорку.
До зірки звернулися по автограф, причому розписатися попросили на постері стрічки 2005-го року "Містер і місіс Сміт", де вона зіграла зі своїм на той момент майбутнім, а нині колишнім чоловіком Бредом Піттом.
Як повідомляє Page Six, 49-річна Енджі з кам'яним виразом обличчя розписалася на постері, але намагалася не дивитися на зображення Бреда.
Як відомо, стосунки в експодружжя, м'яко кажучи, не теплі. У 2016-му році Джолі подала на розлучення з Піттом, звинувативши його в фізичному насильстві по відношенню до себе та до дітей. Відтоді актори воюють по судах.
Лише навесні цього року Бред вирішив відмовитися від подальшої боротьби за опіку над їхніми з Анджеліною спільними нащадками, але сподівається, що зрештою вони до нього повернуться.
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