Якби погляд міг убивати: як Джолі автограф на постері з зображенням Пітта давала. Фото

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Американська акторка Анджеліна Джолі 30-го вересня втрапила у неприємну ситуацію на кінофестивалі у Нью-Йорку.

До зірки звернулися по автограф, причому розписатися попросили на постері стрічки 2005-го року "Містер і місіс Сміт", де вона зіграла зі своїм на той момент майбутнім, а нині колишнім чоловіком Бредом Піттом.

Саме на зйомках "Містера і місіс Сміт" між Джолі та одруженим на той момент із Дженніфер Еністон Піттом спалахнула іскра Фото Getty Images

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Як повідомляє Page Six, 49-річна Енджі з кам'яним виразом обличчя розписалася на постері, але намагалася не дивитися на зображення Бреда.

Покерфейс від голлівудської зірки Фото Getty Images

Як відомо, стосунки в експодружжя, м'яко кажучи, не теплі. У 2016-му році Джолі подала на розлучення з Піттом, звинувативши його в фізичному насильстві по відношенню до себе та до дітей. Відтоді актори воюють по судах.

Лише навесні цього року Бред вирішив відмовитися від подальшої боротьби за опіку над їхніми з Анджеліною спільними нащадками, але сподівається, що зрештою вони до нього повернуться.



